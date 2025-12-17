CSK ने इस खिलाड़ी को दी 'नई जिंदगी' को खुश हो गईं लड़का से लड़की बनीं अनाया बांगर, मिनटों में VIRAL हुआ रिएक्शन

IPL 2026 Auction: टीम इंडिया में अपनी जगह के लिए तरस रहे सरफराज खान की आखिरकार आईपीएल में एंट्री हो गई है. मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्शन में सरफराज पहले राउंड में अनसोल्ड रहे थे. ऐसा लगा कि एक बार फिर उनका दिल टूटने वाला है, लेकिन बाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बेस प्राइस 75 लाख में खरीद लिया. जैसे ही CSK ने सरफराज को खरीदा, मुंबई के खिलाड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट लगाए और एक भावुक स्टोरी भी शेयर की है.

सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करते हुए वीडियो में लिखा, ''CSK का बहुत-बहुत धन्यवाद... आपने मुझे नई जिंदगी दी है. इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने भी सरफराज को वेलकम किया, लेकिन सीएसके के इस पोस्ट पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी संजय बांगर की बेटी ने जो रिएक्शन दिया, वो वायरल हो रहा है.

सरफराज के लिए खुश हुईं दोस्त अनाया बांगर

Add Zee News as a Preferred Source

लड़का से लड़की बनीं अनाया बांगर ने CSK के वेलकम पोस्ट पर तुरंत रिएक्शन देकर साबित कर दिया कि वो सच में सरफराज खान की बहुत अच्छी दोस्त हैं, जो उनकी खुशी में उनसे ज्यादा खुश हैं. अनाया ने कमेंट बॉक्स में 'ताली' और 'आग' वाली इमोजी शेयर की. बता दें कि अनाया बांगर कई इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वो और सरफराज खान बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों सालों से एक दूसरे को जानते हैं और साथ में खेले भी हैं.

अनाया और सरफराज की दोस्ती

बता दें कि कुछ दिन पहले जब सरफराज खान ने पिता के लिए नई थार खरीदी थी तब उन्होंने दोस्त अनाया बांगर को घर पर बुलाया था. दोनों ने साथ में तस्वीर भी शेयर की थी, जो काफी वायरल हुआ था. सरफराज खान फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं और दमदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं. मुंबई के बल्लेबाज आखिरी बार आईपीएल 2023 में खेले थे और उसके बाद दो साल उन्हें किसी टीम ने भाव नहीं दिया था.

आईपीएल 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, अकील होसेन, मैट हेनरी, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, जकारी फोल्क्स

ये भी पढ़ें: मां ने गहने बेचे, कर्ज में डूब गए पिता... रुला देगी 14 करोड़ी बने कार्तिक शर्मा की कहानी, CSK ने ढूंढा अगला धोनी?