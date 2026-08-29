लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी को क्यों धो दिया? इस फैसले पर मचा बवाल

अनाया बांगर ने कहा कि उनका अगला कदम ऑस्ट्रेलिया जाकर क्लब क्रिकेट खेलना और अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना है, ताकि उन्हें विमेंस बिग बैश लीग के लिए चुने जाने का मौका मिल सके. उन्होंने कहा, असल में, अब अगला कदम वहाँ जाकर क्लब क्रिकेट खेलना और अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना है. अगर मैं अच्छा खेलती हूं, तो उम्मीद है कि मुझे 'विमेंस बिग बैश लीग' के लिए चुने जाने का मौका मिल सकता है. तो, यहां से छोटे-छोटे कदम उठाने हैं, लेकिन खेलने की जगह मिलने की मुख्य बाधा तो दूर हो गई है.