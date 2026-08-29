लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी को क्यों धो दिया? इस फैसले पर मचा बवाल

भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार महिला ऑलराउंडर मारिजैन कैप की जमकर क्लास लगाई है. अनाया ने कैप की उस आलोचना का कड़ा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने अनाया के 'विमेंस बिग बैश लीग' में खेलने की संभावना पर सवाल उठाए थे. ऑस्ट्रेलिया में महिला कम्युनिटी और प्रीमियर क्रिकेट में खेलने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनाया बांगर को मंजूरी दिए जाने से नई बहस छिड़ गई है.
यह खबर अनाया बांगर के उस बयान के कुछ समय बाद आई है जिसमें उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने और अपने कॉम्पिटिटिव करियर को फिर से शुरू करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था. साथ ही, मार्च 2027 से उनके लिए एलीट-लेवल क्रिकेट में आगे बढ़ने का रास्ता भी खुल सकता है.
दक्षिण अफ्रीकी स्टार कैप ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर एथलीटों को महिला क्रिकेट में खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. कैप ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, "यह बिल्कुल बेतुका है, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.''
पूर्व भारतीय बैटिंग कोच संजय बांगर की बेटी अनाया ने अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो लोग उनके शामिल होने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह जानकारी दी है कि उन्हें कोई अनुचित लाभ नहीं मिल रहा है और वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा तय किए गए नियमों का पालन कर रही हैं.
अनाया ने गुस्से के साथ कहा, ''मुझे लगता है कि जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उन्हें असल में इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए. मैंने पहले ही जरूरी जानकारी दे दी है कि इससे कोई अनुचित फायदा नहीं मिलता और यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की गाइडलाइंस के मुताबिक भी है. अगर किसी की निजी राय ऐसी है, तो मुझे उम्मीद है कि वे जाकर इसके बारे में जानकारी लेंगे.''
अनाया बांगर ने कहा कि उनका अगला कदम ऑस्ट्रेलिया जाकर क्लब क्रिकेट खेलना और अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना है, ताकि उन्हें विमेंस बिग बैश लीग के लिए चुने जाने का मौका मिल सके. उन्होंने कहा, असल में, अब अगला कदम वहाँ जाकर क्लब क्रिकेट खेलना और अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना है. अगर मैं अच्छा खेलती हूं, तो उम्मीद है कि मुझे 'विमेंस बिग बैश लीग' के लिए चुने जाने का मौका मिल सकता है. तो, यहां से छोटे-छोटे कदम उठाने हैं, लेकिन खेलने की जगह मिलने की मुख्य बाधा तो दूर हो गई है.
बता दें कि WBBL में खेलने का अनाया का रास्ता आसान नहीं है. अगर वो 2027 से WBBL में जगह बनाना चाहती हैं, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके लिए कुछ खास योग्यता शर्तें तय की हैं. उन्हें एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देनी होगी जिससे यह साबित हो सके कि उनका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 nmol/L से कम है और साथ ही उन्हें गवर्निंग बॉडी की पॉलिसी में बताई गई दूसरी शर्तों को भी पूरा करना होगा.