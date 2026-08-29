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लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी को क्यों धो दिया? इस फैसले पर मचा बवाल

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और बैटिंग कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार महिला ऑलराउंडर मारिजैन कैप की उस आलोचना का कड़ा जवाब दिया है जिसमें उन्होंने अनाया के 'विमेंस बिग बैश लीग' में खेलने की संभावना पर सवाल उठाए थे. अनाया का अगला फोकस WBBL खेलना है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 29, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:43 AM IST
लड़के से लड़की बनीं अनाया बांगर ने साउथ अफ्रीका की स्टार खिलाड़ी को क्यों धो दिया? इस फैसले पर मचा बवाल
Image Credit: मारिजैन कैप पर भड़कीं अनाया बांगर (Instagram)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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