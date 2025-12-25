अचानक 'क्रिकेट के भगवान' बन गए विराट कोहली, विजय हजारे में इस अनजान खिलाड़ी का बनाया दिन, VIRAL हुआ भावुक पोस्ट

Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के ब्रांड हैं. सिर्फ फैन ही नहीं, बल्कि भारत के लिए खेलने का सपना देखने वाले कई युवा क्रिकेटर्स भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. बुधवार, 24 दिसंबर को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद जब विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी खेलने मैदान पर उतरे तो विरोधी टीम के एक खिलाड़ी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हैरान करने वाली बात ये है कि आंध्र के गेंदबाज विनय कुमार को प्लेइंग इलेवन में जगह भी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो बेहद खुश था.

विनय कुमार की खुशी के पीछे की वजह खास थी. वो सालों से विराट कोहली से मिलने का सपना देख रहे थे, जब ये सपना हकीकत में बदला तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था. मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ने आंध्र के क्रिकेटर विनय कुमार से मुलाकात भी की. 25 वर्षीय गेंदबाज ने कोहली के लिए दिल जीतने वाला पोस्ट किया और उन्हें 'गॉड ऑफ क्रिकेट' का दर्जा दे दिया.

आंध्र के गेंदबाज ने विराट पर लुटाया प्यार

बुधवार, 25 दिसंबर को विराट कोहली के साथ मुलाकात के बाद आंध्र के तेज गेंदबाज विनय कुमार ने इंस्टाग्राम पर दिल जीतने वाला पोस्ट शेयर किया. कोहली के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, ''कई सालों से मैं आपसे मिलने या आपको करीब से देखने का सपना देखता रहा, लेकिन मौका कभी नहीं मिला. फिर विजय हजारे ट्रॉफी आई और अचानक जीवन में एक बार मिलने वाला यह सुनहरा अवसर मेरे हाथ में आ गया. आपको वह अविश्वसनीय शतक लगाते देखना, हर शॉट की ऊर्जा को इतनी करीब से महसूस करना - यह एक अवास्तविक अनुभव था. मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा दिन भी आएगा. यह पल मेरे लिए सब कुछ है. एक ऐसी याद जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. एक बिल्कुल अविस्मरणीय दिन.

बता दें कि पिछले कुछ समय से बीसीसीआई लगातार सीनियर खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में खेलने का निर्देश देते रहा है. इसके कारण भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आलोचना भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कदम से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने वाले युवा खिलाड़ियों को फायदा जरूर पहुंच रहा है. उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिल रहा है. साथ ही वो दोनों से क्रिकेट के गुण सीख रहे हैं. विनय कुमार जैसे खिलाड़ी ऐसे यादगार लम्हे के बाद क्रिकेट के प्रति और प्रेरित हो जाएंगे और भारत के लिए खेलने की कोशिश में एड़ी-चोटी का दम लगा देंगे.

