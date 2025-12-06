टी20 में 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्के, दुनिया में इस इकलौते क्रिकेटर ने बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के धुरंधर क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. आंद्रे रसेल T20 क्रिकेट में एक साथ 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्कों की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं.
वेस्टइंडीज के धुरंधर क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. आंद्रे रसेल ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. आंद्रे रसेल T20 क्रिकेट में एक साथ 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्कों की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. आंद्रे रसेल ने जुलाई 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट से और नवंबर 2025 में IPL से रिटायरमेंट की घोषणा की थी. आंद्रे रसेल ने शुक्रवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ ILT20 मैच में अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए T20 में अपना 500वां विकेट लिया.
टी20 में 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्के
आंद्रे रसेल इसी के साथ ही T20 क्रिकेट में 5000+ रन, 500 विकेट और 500+ छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. आंद्रे रसेल ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 9496 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. आंद्रे रसेल अभी तक 576 टी20 मैचों में 500 विकेट हासिल कर चुके हैं. आंद्रे रसेल ने इसके अलावा अभी तक टी20 क्रिकेट में कुल 772 छक्के उड़ाए हैं. ड्वेन ब्रावो और शाकिब अल हसन दो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने T20 में 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 500 विकेट लिए हैं, लेकिन उन्होंने 500 छक्के नहीं लगाए हैं.
आंद्रे रसेल ने 23 गेंदों में 36 रन बनाए
ILT20 में शुक्रवार को अबू धाबी नाइट राइडर्स और डेजर्ट वाइपर्स के बीच हुए मैच में आंद्रे रसेल नंबर 6 पर बैटिंग करने आए और 23 गेंदों में 36 रन बनाकर नॉट आउट र. क्रीज पर रहते हुए आंद्रे रसेल ने तीन चौके और दो छक्के लगाए, जिससे अबू धाबी नाइट राइडर्स की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 171 रन ही बना पाई. हालांकि, 171 रन का टोटल अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए मैच जीतने के लिए काफी नहीं रहा.
डेजर्ट वाइपर्स ने जीता मैच
डेजर्ट वाइपर्स के लिए शिमरोन हेटमायर ने 25 गेंदों में 48 रन बनाए और टीम को 19.3 ओवर में दो विकेट पर 172 रन का टारगेट चेज कराने में मदद की. शिमरोन हेटमायर को आंद्रे रसेल ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर पवेलियन भेज दिया. शिमरोन हेटमायर के अलावा, नंबर 5 पर बैटिंग करने आए डैन लॉरेंस ने 32 गेंदों में 35 रन बनाए और खुजैमा तनवीर 12 गेंदों में 31 रन बनाकर नॉटआउट रहे.