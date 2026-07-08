Add Zee Business As A Preferred Source
App

पिता के नक्शेकदम पर बेटा...इंग्लैंड की U-19 टीम में आया दिग्गज क्रिकेटर का बेटा, रनों की बारिश के बाद मिली एंट्री

Rocky Flintoff England U-19 Team: इंग्लैंड क्रिकेट को जल्द ही एक और फ्लिंटॉफ मिल सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट के दिग्गज एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ भी अपनी बल्लेबाजी से पहचान बना रहे हैं. उन्हें अंडर-19 टीम में चुना गया है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 08, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:18 PM IST
पिता के नक्शेकदम पर बेटा...इंग्लैंड की U-19 टीम में आया दिग्गज क्रिकेटर का बेटा, रनों की बारिश के बाद मिली एंट्री
Image Credit: Andrew Flintoff Son Rocky FlintoffSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ICC Ranking: T20I रैंकिग के टॉप 10 बल्लेबाज, ईशान किशन को नंबर 1 पर देख फैंस हैरान
ICC Ranking31 min ago
2
Delhi University admission34 min ago
3
Amarnath Yatra 202640 min ago
4
Muslim reservation1 hr ago
5
Pakistan1 hr ago