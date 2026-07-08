पिता के नक्शेकदम पर बेटा...इंग्लैंड की U-19 टीम में आया दिग्गज क्रिकेटर का बेटा, रनों की बारिश के बाद मिली एंट्री

Rocky Flintoff England U-19 Team: इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो यूथ टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उन्हें इंग्लैंड अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है. हाल ही में यूथ वनडे सीरीज में बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने के बाद उन्हें यह मौका मिला है.
18 साल के रॉकी फ्लिंटॉफ ने दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ हालिया यूथ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने तीन मैचों में 29, नाबाद 79 और 55 रन की पारियां खेलकर चयनकर्ताओं का भरोसा जीता. पूरी सीरीज में उन्होंने कुल 163 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर रहे. उनका औसत 81.50 रहा. इस प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि वह आने वाले समय में इंग्लैंड क्रिकेट के बड़े सितारों में शामिल हो सकते हैं.
अगर रॉकी इस सीरीज में मैदान पर उतरते हैं तो यह उनका लगातार तीसरा यूथ टेस्ट सीजन होगा. इससे पहले उन्होंने 2025 में भारत के खिलाफ 93 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जबकि उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ 106 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर सभी का ध्यान खींचा था.
रॉकी फ्लिंटॉफ अब तक 5 फर्स्ट क्लास और 8 लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके हैं. वह इंग्लैंड लायंस और लंकाशायर सेकेंड इलेवन का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. खास बात यह है कि वह इंग्लैंड लायंस के लिए सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय इंग्लैंड अंडर-19 टीम की कप्तानी राल्फी अल्बर्ट करेंगे. टीम में पहली बार जैकब ब्लेड्स और ब्रैडली सिल्वेस्टर को भी मौका मिला है. अधिकतर खिलाड़ी वही हैं, जिन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज 2-1 से जीतने में अहम भूमिका निभाई थी.
राल्फी अल्बर्ट (कप्तान), विल बेनिसन, जैकब ब्लेड्स, रॉबी बोमन, बेन डॉकिंस, कालेब फाल्कनर, अली फारूक, रॉकी फ्लिंटॉफ, एलेक्स फ्रेंच, चार्ली हार्मिसन, मैनी लुम्सडेन, जेम्स मिंटो, जैक नेल्सन, ब्रैडली सिल्वेस्टर, चार्ली टेलर.
शुक्रवार 10 - सोमवार 13 जुलाई - पहला यूथ टेस्ट, द काउंटी ग्राउंड, बेकेनहम
शुक्रवार 17 - सोमवार 20 जुलाई - दूसरा यूथ टेस्ट, द काउंटी ग्राउंड, होव