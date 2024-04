Watch Video: एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे ने मचाया तूफान, पिता की तरह लगाए छक्के, पुल शॉट से जीता दिल

Rocky Flintoff Video: इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ अपने करियर में अच्छे-अच्छे गेंदबाजी की जमकर धुनाई की थी. गेंद से कहर बरपाने के अलावा वह बल्ले से भी ताबड़तोड़ रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. फ्लिंटॉफ ने 1998 में डेब्यू किया था और 2009 में उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. फ्लिंटॉफ के बाद अब उनके बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं. उनका वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह लंबे-लंबे छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

रॉकी ने बल्लेबाजी से सबको किया हैरान

फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी ने लंकाशायर सेकंड इलेवन और डरहम सेकंड इलेवन के बीच हाल ही में हुए मैच में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. उन्होंने 3 शानदार छक्के लगाए हैं. रॉकी ने फिफ्टी लगाई. उन्होंने दर्शकों और क्रिकेट एक्सपर्ट को आश्चर्यचकित कर दिया. मैच में दर्शकों को युवा रॉकी की प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिला. अपने छक्कों से उन्होंने पिता फ्लिंटॉफ की याद दिला दी. उनके पुल शॉट ने सबका दिल जीत लिया. वह फ्लिंटॉफ की तरह ही इस शॉट को बेहतरीन तरीके से खेलते हैं.

रॉकी की टीम में उनके बड़े भाई भी

ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मैच में रॉकी के बड़े भाई कोरी भी लंकाशायर के लिए खेल रहे थे. हालांकि, यह रॉकी की बल्लेबाजी थी जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया. उन्होंने पिता के शानदार करियर की यादें ताजा कर दीं. रॉकी के पुल शॉट्स और बिग-हिटिंग स्टाइल वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कई लोगों ने रॉकी और उनके पिता की बल्लेबाजी के बीच समानता देखी.

Rocky Flintoff with sixes on his way to an unbeaten half-century for the 2nd XI!

Our 2nd XI clash with Durham ends in a draw as the rain interrupts once again.

Scorecard https://t.co/Wieghotb

RedRoseTogether pic.twitter.com/Rrc2SWUB9t

— Lancashire Cricket (@lancscricket) April 18, 2024