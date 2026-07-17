इंग्लैंड का कोच बनने से एंडी फ्लावर का इनकार, अब मैकुलम की जगह लेने के लिए रेस में बचे हैं संगकारा समेत ये 3 दिग्गज

England coaching role: इंग्लैंड टीम का हेड कोच कौन बनेगा? ब्रेंडन मैकुलम के इस्तीफे के बाद इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है. कोच बनने की रेस में जो नाम सबसे आगे था, उसने साफ मना कर दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज कोच एंडी फ्लावर हैं, जो इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच नहीं बनेंगे. 58 साल के एंडी फ्लावर इस समय दो बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ काम कर रहे हैं. वह आईपीएल में आरसीबी और द हंड्रेड लीग में 'लंदन स्पिरिट' के हेड कोच हैं.
एंडी फ्लावर ने बताया कि उनकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) से बात हुई है. उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड का टेस्ट कोच बनना सम्मान की बात है. मैंने पहले भी इंग्लैंड के साथ बेहतरीन समय बिताया है, लेकिन अभी मैं अपने काम से बहुत खुश हूं. मैं कुछ बहुत अच्छे संगठनों और लोगों के साथ काम कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी मौजूदा भूमिकाओं में ही बना रहूंगा.' फ्लावर ने बताया कि वह दोनों भूमिकाएं एक साथ नहीं निभा सकते, क्योंकि IPL इंग्लैंड के गर्मियों के शुरुआती महीनों में खेला जाता है.
इंग्लैंड के कोच रहते हुए अपने कार्यकाल पर फ्लावर ने कहा, 'मैंने पहले भी इंग्लैंड के साथ काम किया है और जब मुझे कुछ साल पहले इंग्लैंड का हेड कोच बनने और एक लीडर के तौर पर इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था, तो वह समय बहुत शानदार था. मुझे वे साल बहुत अच्छे से याद हैं. टेस्ट कोच बनना मेरे या किसी और के लिए सम्मान की बात होगी, लेकिन अभी मेरे लिए, मैं जो काम कर रहा हूं, उसमें बहुत सहज हूं. मैं वही काम करता रहूंगा.'
एंडी फ्लावर की गिनती दुनिया के सबसे सफल कोचों में होती है. वह 2009 से 2014 तक इंग्लैंड के हेड कोच रहे थे. उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ने 2009 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके अलावा टीम ने लगातार तीन बार एशेज सीरीज और 2011 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी. इसके बाद टी20 लीग में उनका जलवा रहा. आईपीएल में एंडी फ्लावर की कोचिंग में ही आरसीबी ने 18 साल बाद लगातार दो बार खिताब जीता है.
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ रिचर्ड गूल्ड ने एक नई बात कही है. उनके अनुसार, नया कोच इंग्लैंड टीम के साथ-साथ IPL में भी काम कर सकता है.
दरअसल, पहले इंग्लैंड का कोच बनना दुनिया के सबसे बड़े पदों में से एक माना जाता था, लेकिन अब फ्रेंचाइजी (IPL जैसी लीग) में पैसा बहुत ज्यादा है. साथ ही, वहां मीडिया और जनता का दबाव भी कम होता है. हालांकि, इंग्लैंड को एशेज सीरीज जिताना अभी भी सम्मान की बात मानी जाती है. बोर्ड को उम्मीद है कि इसी सम्मान के दम पर उन्हें ब्रेंडन मैकुलम का अच्छा विकल्प मिल जाएगा.
मैकुलम की जगह लेने के लिए इन तीन अन्य दिग्गजों के नामों की चर्चा है
1. स्टीफन फ्लेमिंग: यह दिग्गज चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पद से इस्तीफा दे चुका है. फ्लेमिंग के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का बड़ा अनुभव है. वह 18 साल तक IPL में कोचिंग कर चुके हैं, हालांकि वह अभी किसी अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ नहीं जुड़े हैं.
2. जस्टिन लैंगर: वह इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ रिचर्ड गूल्ड के अच्छे दोस्त हैं. लैंगर इस वक्त आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हैं और 'द हंड्रेड' लीग में कोचिंग दे रहे हैं. फ्लावर की तरह उनके पास भी IPL में कोचिंग का काम है. उनके कोच रहते ऑस्ट्रेलिया अपने घर में भारत से हारा था. साल 2022 में खिलाड़ियों से अनबन के चलते उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया था.
3. कुमार संगाकारा: श्रीलंका के महान बल्लेबाजों में शुमार कुमार संगाकारा तीसरा विकल्प हैं, जो इंग्लैंड में ही रहते हैं. वह इंग्लैंड लायंस टीम के साथ कोच के रूप में काम कर चुके हैं. हालांकि, वह IPL में राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं, इस वजह से उनका इंग्लैंड का हेड कोच बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.
इंग्लैंड की टीम को 19 अगस्त से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है. बोर्ड चाहता है कि इस सीरीज से पहले नए टेस्ट कोच का नाम तय हो जाए. अगर समय पर नया कोच नहीं मिलता है, तो पाकिस्तान सीरीज के लिए किसी को कामचलाऊ जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके बाद ही स्थायी (परमानेंट) कोच का फैसला होगा.