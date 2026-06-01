जिस टीम को छुआ, चैंपियन बनाकर ही छोड़ा... T20 क्रिकेट का वो 'चमत्कारी' कोच, जिसने बदल दी RCB की तकदीर

Andy Flower RCB Head Coach: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया. टीम के शानदार प्रदर्शन में कप्तान रजत पाटीदार सहित कई खिलाड़ियों का अहम रोल रहा, लेकिन RCB की ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा शख्स है, जिसने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही इस टीम की तकदीर बदल दी. हम बात कर रहे हैं हेड कोच एंडी फ्लावर की, जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की काया पलट कर दी.
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Andy Flower RCB Head Coach: आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया. टीम के शानदार प्रदर्शन में कप्तान रजत पाटीदार सहित कई खिलाड़ियों का अहम रोल रहा, लेकिन RCB की ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा शख्स है, जिसने अपनी जिम्मेदारी संभालते ही इस टीम की तकदीर बदल दी. हम बात कर रहे हैं हेड कोच एंडी फ्लावर की, जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की काया पलट कर दी. एंडी फ्लावर 2024 सीजन से पहले RCB के हेड कोच बने थे. उस साल भले ही आरसीबी चैंपियन नहीं बनी, लेकिन टीम ने जिस अंदाज में वापसी की, उसकी मिसाल हमेशा दी जाएगी. शुरुआती 8 में से 7 मुकाबले हारने के बाद RCB ने लगातार 6 मैचों में जीत दर्ज की और प्लेऑफ तक का सफर तय किया.
आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन हुआ और RCB की टीम में कई बड़े बदलाव हुए. दिनेश कार्तिक को मेंटॉर और बैटिंग कोच की जिम्मेदारी मिली. एंडी फ्लावर और कार्तिक की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया. 17 साल के सूखे को खत्म करते हुए आरसीबी पहली बार चैंपियन बनी और अब इस टीम में लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया है.
एंडी फ्लावर T20 क्रिकेट में चमत्कारी कोच के नाम से जाने जाते हैं. दुनिया की अलग-अलग लीग में उन्होंने जिन-जिन टीमों की कोचिंग की, उसे चैंपियन बनाकर ही दम लिया. RCB के साथ भी उन्होंने यही किया. 2024 में ये जिम्मेदारी संभालने के बाद से उन्होंने टीम की कमजोरी का बारीकी से पता लगाया और फिर इस कमजोरी को ताकत में बदल दी. दूसरी बार चैंपियन बनने के बाद RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने भी ये स्वीकार किया कि एंडी फ्लावर दुनिया के बेस्ट हेड कोच हैं. RCB की काया पलट करने से पहले एंडी फ्लावर दुनिया की कई और टीमों की किस्मत चमका चुके हैं.
2021 में एंडी फ्लावर की कोचिंग में मुल्तान सुल्तांस ने पाकिस्तान सुपर लीग में खिताब अपने नाम किया. इसके बाद 2022 में उनकी कोचिंग में ट्रेंट रॉकेट्स 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट की चैंपियन बनी. 2023 में ILT20 में गल्फ जाएंट्स ने खिताब पर कब्जा जमाया. उसके बाद फ्लावर ने RCB को लगातार दो बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा इंग्लैंड की टीम जब 2010 में पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, तब एंडी फ्लावर ही उनके कोच थे. 2012 में जब इंग्लैंड ने भारत को भारत में टेस्ट सीरीज में पटखनी देकर इतिहास रचा था, उसके पीछे के मास्टर माइंड भी कोई और नहीं बल्कि एंडी फ्लावर ही थे.
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