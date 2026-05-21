KKR के लिए 'विलेन' बना ICC का ये नियम! दिल्ली के खिलाफ जीतना जरूरी, लेकिन टीम से बाहर हुआ 422 रन बनाने वाला शेर

Angkrish Raghuvanshi Concussion: कोलकाता नाइटराइडर्स के स्टार बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी कनकशन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निर्णायक मैच से बाहर हो गए हैं. जानें क्या है आईसीसी का 7 दिनों का नियम और केकेआर के प्लेऑफ में पहुंचने का पूरा समीकरण.
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Angkrish Raghuvanshi Concussion: कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) को रविवार (24 मई) को ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले मैच से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम अपने आखिरी लीग मैच में युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी के बिना मैदान पर उतरेगी. 21 वर्षीय रघुवंशी को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच की पहली पारी के दौरान कनकशन (सिर की चोट) हुई थी. इसके बाद उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया और तेजस्वी दहिया को उनकी जगह कनकशन विकल्प के तौर पर शामिल किया गया.
रघुवंशी की अनुपस्थिति में केकेआर ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मनीष पांडे को नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया. इस अनुभवी बल्लेबाज ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 33 गेंदों में 45 रन बनाए और टीम की चार विकेट की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा.
अंगकृष रघुवंशी इस सीजन में कोलकाता के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं और फिलहाल टीम के शीर्ष रन-स्कोरर हैं. उन्होंने 12 पारियों में 146.52 के स्ट्राइक रेट से 422 रन बनाए हैं. हालांकि, आईसीसी कनकशन प्रोटोकॉल के सख्त नियमों के कारण फ्रेंचाइजी उन्हें दिल्ली के खिलाफ निर्णायक प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं कर पाएगी.
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आईसीसी के कनकशन रिप्लेसमेंट नियमों के अनुसार, जिस खिलाड़ी में कनकशन के लक्षण पाए जाते हैं, उसे प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने से पहले अनिवार्य रूप से सात दिनों के 'स्टैंड-डाउन' पीरियड से गुजरना होता है. खिलाड़ी की सुरक्षा के लिए बनाए गए इस नियम के कारण रघुवंशी इस अहम मुकाबले से चूक जाएंगे, जो कोलकाता के प्लेऑफ के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है.
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पिछले सात मैचों में से छह जीत दर्ज करने के बावजूद केकेआर की प्लेऑफ की राह अभी भी मुश्किलों भरी है. उसे उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस से अपना आखिरी लीग मैच हार जाए और फिर केकेआर को खुद दिल्ली को हराना होगा. यदि पंजाब किंग्स अपना मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत लेती है, तो केकेआर को दिल्ली के खिलाफ अपने नेट रन रेट (NRR) में भी बड़ा सुधार करना होगा. यदि ये सभी समीकरण केकेआर के पक्ष में रहते हैं, तो तीन बार की चैंपियन टीम एक बार फिर प्लेऑफ में जगह बना लेगी.