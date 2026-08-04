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'हद पार नहीं...' कोहली-गंभीर की पुरानी बहस पर पूर्व अंपायर ने तोड़ी चुप्पी, कैसे हुआ था आमना-सामना?

विराट कोहली और गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के नामी बल्लेबाजों में से एक हैं. दोनों ने एक साथ टीम में लंबा समय बिताया है. लेकिन रिश्तों में खटास के चर्चे अक्सर चल जाते हैं. इन दिनों गंभीर टीम के कोच हैं और उनकी कोचिंग में कोहली वनडे खेलते हैं. इस बीच पूर्व अंपायर भारत के पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने उनके क्लैश को याद किया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 04, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:11 PM IST
'हद पार नहीं...' कोहली-गंभीर की पुरानी बहस पर पूर्व अंपायर ने तोड़ी चुप्पी, कैसे हुआ था आमना-सामना?

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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