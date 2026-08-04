'हद पार नहीं...' कोहली-गंभीर की पुरानी बहस पर पूर्व अंपायर ने तोड़ी चुप्पी, कैसे हुआ था आमना-सामना?

जियोस्टार पर बात करते हुए चौधरी ने कहा "मैं विराट को बचपन से जानता हूं. असल में, विराट के मामले में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मैंने बचपन से ही उनके मैचों में अंपायरिंग की है, इसलिए मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं. उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है. वे कभी-कभी आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं, तो वे आपको 'थंब्स अप' भी देंगे. ओवर्स के बीच में, वे आपके पास आकर आपकी कमर पर हाथ रख सकते हैं. लेकिन वे पूरे समय जोश से भरे रहते हैं. उनके जैसे खिलाड़ी होने चाहिए. वरना खेल उबाऊ हो जाएगा."