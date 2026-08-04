'हद पार नहीं...' कोहली-गंभीर की पुरानी बहस पर पूर्व अंपायर ने तोड़ी चुप्पी, कैसे हुआ था आमना-सामना?

विराट कोहली और गौतम गंभीर के क्लैश का पुराना मुद्दा अक्सर चर्चा में आ जाता है. हालांकि, जब से गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में कोचिंग का पद संभाला है तब से चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं. दोनों ने लंबा समय टीम के साथ बिताया है. विराट कोहली अब सिर्फ गंभीर की कोचिंग में वनडे फॉर्मेट में नजर आते हैं. इस बीच पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है. उन्होंने दोनों के पुराने विवाद की चर्चा की, साथ ही विराट कोहली के व्यवहार के बारे में भी डिटेल में समझाया.
साल 2013 में विराट कोहली और गौतम गंभीर का विवाद सालों तक चर्चा में रहा. ये आग 2023 आईपीएल में शांत हुई जब लखनऊ और आरसीबी मैच के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया. 2013 में विराट कोहली ने गेंदबाज से कुछ कहा, जिसके बीच में गंभीर कूद पड़े थे. वहीं, 2023 में गंभीर लखनऊ के मेंटॉर थे और कोहली की बहस नवीन उल हक से हुई थी, इसके बीच में भी गंभीर आए. मैदान पर गर्मा-गरमी को देखते हुए प्लेयर्स ने बीच-बचाव किया था. अब अनिल चौधरी ने कोहली के व्यवहार पर खुलकर बात की है.
जियोस्टार पर बात करते हुए चौधरी ने कहा "मैं विराट को बचपन से जानता हूं. असल में, विराट के मामले में मुझे यह फ़ायदा मिला कि मैंने बचपन से ही उनके मैचों में अंपायरिंग की है, इसलिए मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूं. उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है. वे कभी-कभी आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन अगर आप सही हैं, तो वे आपको 'थंब्स अप' भी देंगे. ओवर्स के बीच में, वे आपके पास आकर आपकी कमर पर हाथ रख सकते हैं. लेकिन वे पूरे समय जोश से भरे रहते हैं. उनके जैसे खिलाड़ी होने चाहिए. वरना खेल उबाऊ हो जाएगा."
ये भी पढ़ें...
चौधरी ने 2013 की लड़ाई को याद करते हुए कहा, "मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा क्योंकि उत्तर के सभी खिलाड़ी आक्रामकता के साथ खेलते हैं. मैंने भी लोकल क्रिकेट खेला है और हमारे खिलाड़ी हमेशा इसी तरह खेलते रहे हैं. अगर वे उस आक्रामकता के साथ नहीं खेलते हैं, तो उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा. अगर आप खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाते हैं, तो खेल का मज़ा खत्म हो जाएगा. लेकिन एक सीमा होती है, और उसे पार नहीं किया जाना चाहिए."