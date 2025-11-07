एक पारी में 10 विकेट, क्रिकेट का वह इकलौता रिकॉर्ड जो कभी नहीं टूट सकता! इस भारतीय दिग्गज ने रचा था इतिहास

Anil kumble 10 wickets record: क्रिकेट इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कभी टूट नहीं सकता— टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेना. यह करिश्मा सिर्फ तीन गेंदबाजों ने किया है, जिनमें भारत के दिग्गज अनिल कुंबले शामिल हैं. कुंबले ने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में यह ऐतिहासिक कारनामा किया था. यह रिकॉर्ड उनकी गेंदबाजी की महानता का सबूत है, जिसकी सिर्फ बराबरी हो सकती है, तोड़ा नहीं जा सकता.
Unique Cricket Records: क्रिकेट की दुनिया में हर दिन रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं. बल्लेबाज और गेंदबाज नए-नए रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचते हैं. लेकिन क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड भी है, जो भविष्य में कभी टूट नहीं सकता है. यह रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का है. इस महान रिकॉर्ड को बनाने वाले दुनिया के तीन ही गेंदबाज हैं, जिनमें एक नाम भारत के महान दिग्गज अनिल कुंबले का है.
जब कुंबले ने दिल्ली में रचा इतिहास
यह बात साल 1999 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला गया था. यह मैच टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले के लिए हमेशा याद रखा जाएगा. 7 फरवरी 1999 को कुंबले ने इस मैच की एक पारी में अपनी शानदार फिरकी से अकेले ही पाकिस्तान के सभी 10 बल्लेबाजों को आउट कर दिया. उस समय यह कारनामा 43 साल बाद हुआ था. इससे पहले ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज इंग्लैंड के जिम लेकर थे.
रिकॉर्ड की बराबरी
क्रिकेट के नियम के हिसाब से कोई भी टीम एक पारी में अधिकतम 10 ही विकेट गंवा सकती है. इसलिए यह रिकॉर्ड सिर्फ बराबर (Equal) हो सकता है. इसे तोड़ा (Break) नहीं जा सकता.
दुनिया में सिर्फ तीन गेंदबाज
अनिल कुंबले यह कमाल करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे. उनके बाद न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने भी यह कारनामा किया है.
जिम लेकर (Jim Laker)
साल 1956 में, इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट झटके थे. वह ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज थे.
अनिल कुंबले (Anil Kumble)
साल 1999 में, भारत के अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया.
एजाज पटेल (Ajaz Patel)
साल 2021 में, न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ यह कारनामा दोहराया था.
कुंबले का शानदार करियर
अनिल कुंबले लंबे समय तक भारतीय टीम की रीढ़ रहे. वह भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं. उन्होंने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हैं. साथ ही 271 वनडे मैचों में 337 विकेट भी इनके नाम है. कुंबले का एक पारी में 10 विकेट का यह अनोखा रिकॉर्ड हमेशा भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा, जो साबित करता है कि वह क्यों विश्व क्रिकेट के महानतम गेंदबाजों में गिने जाते हैं.