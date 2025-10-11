'वेस्टइंडीज के खिलाफ आज तिहरा शतक ठोकेगा भारत का ये बल्लेबाज', अनिल कुंबले ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

IND vs WI 2nd Test: इंटरनेशनल क्रिकेट में 956 विकेट लेने वाले भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने बड़ी भविष्यवाणी की है. अनिल कुंबले ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग करने वाले युवा ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की है. यशस्वी जायसवाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया. यशस्वी जायसवाल ने 145 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. फिलहाल यशस्वी जायसवाल 253 गेंदों पर 173 रन बनाकर खेल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपनी पारी में 22 चौके जमाए हैं.

अनिल कुंबले ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

यशस्वी जायसवाल ने अभी तक अपने टेस्ट करियर में 2 दोहरे शतक समेत 7 शतक और 12 अर्धशतक ठोके हैं. अनिल कुंबले ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन तिहरा शतक ठोक सकते हैं. अनिल कुंबले का मानना ​​है कि यशस्वी जायसवाल की भूख और अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की क्षमता उनको तिहरे शतक के रिकॉर्ड तक पहुंचा सकती है. अनिल कुंबले ने उम्मीद जताई कि यशस्वी जायसवाल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन अपनी मैराथन पारी को ऐतिहासिक तिहरे शतक में बदल देंगे.

'तिहरा शतक ठोकेगा भारत का ये बल्लेबाज'

अनिल कुंबले ने जियो हॉटस्टार पर कहा, 'यशस्वी जायसवाल दिन-ब-दिन बेहतर होते जा रहे हैं. हमने उनकी भूख और बड़ी पारी खेलने के उनके नजरिए के बारे में बात की है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि टीम के लिए भी. पिछले मैच में भी, उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस बार अपनी कमी जरूर पूरी कर दी है.' अनिल कुंबले ने यशस्वी जायसवाल के धैर्य और अच्छी शुरुआत को यादगार पारियों में बदलने की उनकी क्षमता की सराहना की.

तिहरा शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बनने का मौका

अनिल कुंबले ने कहा, 'अपने छोटे से करियर में, उन्होंने दिखाया है कि वह ऐसे मौकों को बर्बाद नहीं करते. एक बार जब वह मैदान पर आ जाते हैं, तो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और यह देखना अद्भुत है. वह अभी भी क्रीज पर है और जायसवाल के पास अब एक शानदार मौका है, न सिर्फ दोहरा शतक बनाने का, बल्कि शायद तिहरा शतक बनाने का भी.' अगर जायसवाल अपनी नाबाद 173 रनों की पारी को तिहरे शतक में बदल देते हैं, तो वह वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर के साथ ऐसा करने वाले इतिहास के सिर्फ तीसरे भारतीय बन जाएंगे.