956 विकेट लेने वाले दिग्गज ने चुनी भारत की Playing XI, अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट में साई सुदर्शन को कर दिया बाहर

इंटरनेशनल क्रिकेट में 956 विकेट चटकाने वाले भारत के महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की टेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम इस महीने भारत के दौरे पर आएगी. 6 जून से लेकर 10 जून तक भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से लेकर 20 जून तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज भी खेली जाएगी.

956 विकेट लेने वाले दिग्गज ने चुनी भारत की Playing XI

अनिल कुंबले ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया की टेस्ट प्लेइंग इलेवन चुनी है. अनिल कुंबले ने शुभमन गिल और गौतम गंभीर को सुझाव दिया कि वे अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में दो स्पिनरों को टीम में शामिल करें, लेकिन फिर इस महान स्पिनर ने आने वाले टेस्ट मैच के लिए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को चुनकर कई लोगों को चौंका दिया. अनिल कुंबले ने टीम मैनेजमेंट से आग्रह किया कि वे गुरनूर बरार पर भरोसा करें और अफगानिस्तान के खिलाफ दो स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों के तौर पर उन्हें, शानदार फॉर्म में चल रहे मोहम्मद सिराज के साथ मैदान में उतारें.

दो स्पिनर्स के तौर पर कुलदीप यादव और हर्ष दुबे

अनिल कुंबले ने न्यू चंडीगढ़ में होने वाले इस एकमात्र टेस्ट मैच में ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने का जोरदार समर्थन किया है. अनिल कुंबले ने स्टार स्पोर्ट्स के शो 'Follow the Blues' पर कहा, 'दो स्पिनर तो पक्के हैं. उनमें से एक हर्ष दुबे होंगे और दूसरे कुलदीप यादव. टीम में कुलदीप यादव तो हैं ही. इसलिए, आपको किसी और से पहले कुलदीप यादव को चुनना होगा. तो, आप दो स्पिनरों के तौर पर कुलदीप यादव और हर्ष दुबे को चुनें. मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी जरूर खेलेंगे. दिक्कत यह रही है कि वह टीम के चौथे गेंदबाज रहे हैं, और कप्तान उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते.'

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प्रसिद्ध को बाहर बैठना पड़ेगा

भारत के पूर्व हेड कोच ने आगे कहा, 'अगर वह तीसरा गेंदबाज है, तो उम्मीद है कि उसे थोड़ी गेंदबाजी करने का मौका भी मिलेगा. यह एक ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए. बात सिर्फ उसकी बल्लेबाजी की नहीं हो सकती. वह एक ऑलराउंडर है. इसलिए, उसे एक गेंदबाज के तौर पर भी देखें. अगर गुरनूर को चुना गया है, तो इसकी कोई वजह है. उसे खिलाएं. अगर इसका मतलब है कि प्रसिद्ध को बाहर बैठना पड़ेगा, तो बदकिस्मती से उसे बाहर ही बैठना पड़ेगा. उसे आराम मिलेगा, और सिराज खेलेगा.'

ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर किया

अनिल कुंबले ने वॉशिंगटन सुंदर के लिए ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर किया और देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर चुना. हैरानी की बात यह है कि अनिल कुंबले ने ध्रुव जुरेल के टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया. वह चाहते हैं कि मेजबान टीम वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 6 पर खिलाए, क्योंकि यह ऑफ-स्पिनर गेंदबाजी का एक अतिरिक्त विकल्प भी देता है. अनिल कुंबले ने टीम की लंबे समय से चली आ रही नंबर 3 की समस्या पर भी अपनी राय दी.

सुदर्शन नहीं, ये है बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज

अनिल कुंबले ने बताया है कि चेतेश्वर पुजारा के संन्यास के बाद से नंबर तीन की पोजीशन पर कई खिलाड़ियों को आजमाया गया है, लेकिन कोई भी इस जगह को पूरी तरह से पक्का नहीं कर पाया है. अब, कुंबले को लगता है कि देवदत्त पडिक्कल घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए अपने प्रदर्शन और दबाव को संभालने की अपनी काबिलियत की वजह से नंबर 3 पर मौका पाने का हकदार है.

पडिक्कल को आजमाया जाना चाहिए

अनिल कुंबले ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि शायद देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर सही रहेगा. मैं उसे इस नंबर पर खेलते देखना चाहूंगा. उसने ऑस्ट्रेलिया में इस नंबर पर बल्लेबाजी की है और एक अर्धशतक भी बनाया है. उसने घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है. शायद देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर आजमाया जाना चाहिए.'

अफगानिस्तान टेस्ट के लिए अनिल कुंबले की XI

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज.