Advertisement
trendingNow13140889
Hindi Newsक्रिकेटजिस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई उसे ही टीम से बाहर कर दिया! अनिल कुंबले ने इस टीम पर उठाए सवाल, विस्फोटक बयान से मचाया तूफान

जिस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई उसे ही टीम से बाहर कर दिया! अनिल कुंबले ने इस टीम पर उठाए सवाल, विस्फोटक बयान से मचाया तूफान

अनिल कुंबले ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की है. अनिल कुंबले का मानना ​​है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की काबिलियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वह एक कप्तान के तौर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 14, 2026, 08:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Photo Credit (X)
Photo Credit (X)

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की है. अनिल कुंबले ने श्रेयस अय्यर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक ऐसा कप्तान बताया है, जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है लेकिन वह असल में एक बेहतरीन कप्तान हैं. अनिल कुंबले का मानना ​​है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी की काबिलियत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वह एक कप्तान के तौर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं.

कप्तान के तौर पर कामयाब होना कितना मुश्किल

श्रेयस अय्यर की कप्तानी के सफर के बारे में बात करते हुए अनिल कुंबले ने इस बात पर जोर दिया कि IPL जैसे बेहद कड़े मुकाबले वाले माहौल में अलग-अलग टीमों के साथ एक कप्तान के तौर पर कामयाब होना कितना मुश्किल होता है. अनिल कुंबले के मुताबिक एक टीम से दूसरी टीम में जाने पर अक्सर नई चुनौतियां सामने आती हैं, जिसमें टीम मैनेजमेंट के तौर-तरीकों से लेकर टीम के कल्चर तक की बातें शामिल होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अनिल कुंबले का विस्फोटक बयान

अनिल कुंबले ने 'जियोस्टार' से बात करते हुए कहा, 'श्रेयस अय्यर यकीनन एक ऐसे कप्तान हैं जिन्हें कम आंका जाता है. एक टीम के साथ ट्रॉफी जीतना और फिर दूसरी फ्रेंचाइजी में जाकर टीम को जिताना आसान नहीं होता है. हर टीम का मैनेजमेंट और माहौल अलग होता है. दबाव भी अलग तरह का होता है. जिस नई टीम में वह शामिल हुए वह पिछले 10 सालों में कभी फाइनल तक नहीं पहुंची थी. हालांकि, श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को पहले ही सीजन में फाइनल तक पहुंचाया.'

अनिल कुंबले ने इन्हें बताया बेस्ट कप्तान

अनिल कुंबले ने श्रेयस की आगे बढ़कर अगुवाई करने की काबिलियत की भी तारीफ की. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस का योगदान सिर्फ मैदान पर लिए जाने वाले रणनीतिक फैसलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है. उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ उनकी कप्तानी से ही प्रभावित नहीं हुआ बल्कि जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़कर टीम की अगुवाई की है वह भी मुझे बहुत पसंद आया. कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता है. श्रेयस भी उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं. शानदार प्रदर्शन करने के बाद भी उन पर सवाल उठते रहते हैं. मेरा मानना ​​है कि उन्हें अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन वह असल में एक बेहतरीन कप्तान हैं.'

अनिल कुंबले ने इस टीम पर उठाए सवाल

अनिल कुंबले ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिताब जीतने के बाद श्रेयस अय्यर और फिल साल्ट को रिलीज करने के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, 'दो साल पहले केकेआर ने आईपीएल का खिताब जीता था और तीसरी ट्रॉफी अपने नाम की. उस जीत में दो सबसे अहम खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और फिल साल्ट रहे थे. इन दोनों ने ही टीम को जीत दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन केकेआर ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को टीम से जाने दिया. खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखने के मामले में केकेआर की रणनीति में निरंतरता नजर नहीं आती है.'

जिस कप्तान ने ट्रॉफी जिताई उसे ही टीम से बाहर कर दिया

अनिल कुंबले ने आगे कहा, 'केकेआर ने श्रेयस अय्यर और फिल सॉल्ट को रिलीज करने का गलत फैसला लिया. इससे उनके पास आईपीएल जीतने वाला कोई कप्तान नहीं बचा है. हां, अजिंक्य रहाणे एक अनुभवी खिलाड़ी हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है. हालांकि, रहाणे ने कप्तान के तौर पर आईपीएल का खिताब नहीं जीता है. जिस कप्तान ने ट्रॉफी जीती हो, उसका टीम में होना आपके लिए फायदेमंद होता है.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

anil kumble

Trending news

पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
Pune
पुणे LTC के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए स्वामी रामदेव, CM फडणवीस ने दी शुभकामनाएं
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
Lift Safety News
लिफ्ट में फंसा बच्ची का हाथ, मुश्किल से बची जान; लापरवाही पड़ सकती थी भारी
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
LPG Cylinder Crisis
अब धड़ाधड़ चलेगा धंधा; नहीं बुझेंगे रेस्टोरेंट के चूल्हे, सरकार का बड़ा ऐलान
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
israel iran war
'अगर 5 साल भी युद्ध चला तो', ईरान की ट्रंप को सीधी चेतावनी;भारतीयों को लेकर क्या कहा
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
Sonam Wangchuk
'अनिश्चितकाल हिरासत...', वांगचुक की रिहाई पर थरूर की SC से अपील, महबूबा ने क्या कहा?
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
'LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाह की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद