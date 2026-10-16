Add Zee Business As A Preferred Source
App

953 विकेट लेने वाले दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को किस बात का रहा मलाल? गांगुली बने कप्तान तो लगा था झटका

Anil Kumble Birthday: भारत के पूर्व महान स्पिनर अनिल कुंबले 17 अक्टूबर, 2026 को अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. 37 साल की उम्र में उन्हें कप्तान बनाया गया था. हालांकि, उनसे पहले जब सौरव गांगुली को कमान सौंपी गई थी तो कुंबले निराश हुए थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Oct 16, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 04:54 PM IST
953 विकेट लेने वाले दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को किस बात का रहा मलाल? गांगुली बने कप्तान तो लगा था झटका

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रिलायंस JIO लाने जा रहा मेगा IPO, Zee मीडिया ने पूछे 14 सीधे सवाल
2
3
4
5