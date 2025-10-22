सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की ताकत हुई दोगुनी! फॉर्म में लौटी ये विस्फोटक ऑलराउंडर

सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम की ताकत एक विस्फोटक ऑलराउंडर के फॉर्म में लौटने से दोगुनी हो चुकी है. लगातार शानदार खेल दिखाकर टॉप-4 के लिए क्वालीफाई करने वाली टूर्नामेंट की पहली टीम ऑस्ट्रेलिया ने इंदौर में इंग्लैंड को रौंदकर 5वीं जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही टीम अंकतालिका में 11 अंक लेकर टॉप पर पहुंच गई.

फॉर्म में लौटी ये विस्फोटक ऑलराउंडर

दरअसल, गेंद से कमाल कर रहीं एनाबेल सदरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ बल्ले से तहलका मचाया. सदरलैंड ने 98 रन की नाबाद पारी खेली और एश्ले गार्डनर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि, एनाबेल सदरलैंड शतक से चूक गईं. वो 112 गेंद पर 1 छक्का और 9 चौकों की मदद से 98 रन बनाकर नाबाद रहीं. सदरलैंड ने टूर्नामेंट में गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन अब उनका बल्ले से फॉर्म में लौटना ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है. उन्होंने इस मुकाबले में गेंद से भी कमाल किया और टीम की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनीं. एनाबेल ने 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट लिए.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुकाबला

245 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाकर हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत निराशाजनक रही थी. टीम ने 24 के स्कोर पर 3 और 68 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद एनाबेल सदरलैंड और एश्ले गार्डनर ने 180 रन की नाबाद साझेदारी करते हुए टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. विजयी चौका गार्डनर के बल्ले से निकला. ऑस्ट्रेलिया ने 40.3 ओवर में 4 विकेट पर 248 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता. एश्ले गार्डनर ने 73 गेंद पर 16 चौकों की मदद से नाबाद 104 रन की पारी खेली.

इंग्लैंड ने बनाए थे 244 रन

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 244 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत एमी जोंस और टैमी ब्यूमोंट ने की. दोनों ने पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 55 रन की साझेदारी की. जोंस 18 रन बनाकर आउट हुई. इसके बाद ब्यूमोंट ने दूसरे विकेट के लिए हिदर नाइट 20 के साथ 35 रन जोड़े. कप्तान नेट सेवियर ब्रंट महज 7 रन बनाकर आउट हो गई.

इसके बाद ब्यूमोंट ने चौथे विकेट के लिए सोफिया डंकले के साथ 42 रन जोड़े. ब्यूमोंट चौथे विकेट के रूप में आउट हुईं. उन्होंने 105 गेंद पर 1 छक्का और 10 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. एलिस कैप्से (38) और चार्लोट डीन (26) की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 244 रन बनाए. सदरलैंड के तीन विकेट के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लिए सोफी मोलेनिक्स और एश्ले गार्डनर ने 2-2 विकेट लिए. 1 विकेट अलाना किंग को मिला.