Advertisement
trendingNow13019059
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs SA: गौतम गंभीर के राज में टीम इंडिया पर लगा कभी ना मिटने वाला दाग! टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

IND vs SA 2nd Test: साउथ अफ्रीका ने भारत को वो जख्म दिया है, जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा. टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ जब किसी टीम ने घर पर आकर 'मेन इन ब्लू' का ऐसा बुरा हाल किया हो. गुवाहाटी में भारत को अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Nov 26, 2025, 03:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

another embarrassment record under gautam gambhir coaching India biggest Test defeat
another embarrassment record under gautam gambhir coaching India biggest Test defeat

IND vs SA 2nd Test: कोलकाता के बाद गुवाहाटी में भी साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया का काम-तमाम कर दिया. दूसरे टेस्ट में टेम्बा बावुमा की टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और भारत पर ऐसा शर्मनाक दाग लगा दिया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच को साउथ अफ्रीका ने 408 रन से जीत लिया. रनों की लिहाज से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है. 

एक समय था जब भारत को उनके घर पर हराना किसी टीम का सपना हुआ करता था. जब पिछली बार साउथ अफ्रीका की टीम यहां टेस्ट सीरीज खेलने आई थी तब विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने उनका बंटाढार कर दिया था, लेकिन अब आलम ये है कि उसी टीम ने भारत को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है. 

टीम इंडिया पर लगा सबसे बड़ा दाग

साउथ अफ्रीका ने भारत को वो जख्म दिया है, जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा. टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ जब किसी टीम ने घर पर आकर 'मेन इन ब्लू' का ऐसा बुरा हाल किया हो. गुवाहाटी में भारत को अब तक की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार (रनों के अंतर से)

408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025
342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004
341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006
337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007
333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017
329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

IND vs SA: दूसरी पारी में 140 रन पर सिमटी टीम इंडिया 

साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 201 रनों पर ऑल आउट होने के बाद दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 63.5 ओवरों में प्रोटियाज के आगे सरेंडर कर दिया और 140 रन पर ढेर हो गए. हालत कितनी खराब है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रवींद्र जडेजा (54 रन) को छोड़कर बाकी कोई बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका. 

साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीती सीरीज 408 रन से जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा किया. इससे पहले कोलकाता में हुए पहले टेस्ट में प्रोटियाज ने 30 रनों से जीत हासिल की थी. भारत में ये साउथ अफ्रीका की दूसरी टेस्ट सीरीज जीत है. इससे पहले उन्होंने फरवरी-मार्च 2000 में हैंसी क्रोनिए के नेतृत्व में भारत को 2-0 से हराया था।

ये भी पढ़ें: IND vs SA: अफ्रीका ने कहकर किया भारत को बेइज्जत, दोहराया 25 साल पहले का इतिहास, 'छावा' की तरह लड़े जडेजा

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा
coldest
कश्मीर में हाड़कंपा देने वाली ठंड, पेड़ों पर जमी बर्फ, इस सीजन का रिकॉर्ड टूटा