एक पारी में 10 विकेट का 'महारिकॉर्ड' बनाने वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचा रहा तबाही, अफगानिस्तान वनडे सीरीज में मौका देंगे सेलेक्टर्स!

एक पारी में 10 विकेट का 'महारिकॉर्ड' बनाने वाला भारत का एक खूंखार गेंदबाज IPL 2026 में 'मारक तबाही' मचा रहा है. इस तेज गेंदबाज के सामने विरोधी टीम के बल्लेबाज रहम की भीख मांग रहे हैं. भारत के इस गेंदबाज के नाम एक पारी में 10 विकेट लेने का महारिकॉर्ड दर्ज है. यह गेंदबाज अनिल कुंबले जैसे महान क्रिकेटर की बराबरी कर चुका है.

IPL 2026 में मचा रहा तबाही

जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के 25 साल के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की, जो IPL 2026 में अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ट्रेलर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं. अंशुल कंबोज ने IPL 2026 सीजन में अभी तक 9 मैचों में 15.82 की कातिलाना गेंदबाजी औसत से 17 विकेट झटके हैं. IPL 2026 में अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अंशुल कंबोज और भुवनेश्वर कुमार 17-17 विकेट के साथ बराबरी पर हैं. अंशुल कंबोज को उनके इस बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच और तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतारा जा सकता है. अफगानिस्तान की टीम IPL 2026 के बाद जून में भारत का दौरा करेगी.

एक पारी में 10 विकेट का 'महारिकॉर्ड' बनाने वाला खूंखार गेंदबाज

अंशुल कंबोज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं. अंशुल कंबोज ने 15 नवंबर 2024 को केरल के खिलाफ एक रणजी ट्रॉफी के मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेने का कारनामा किया था. अंशुल कंबोज ने 49 रन देकर 10 विकेट झटके थे. अंशुल कंबोज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10 विकेट लेने वाले गेंदबाजों के एक खास क्लब में आते हैं, जिसमें अनिल कुंबले जैसे दिग्गज गेंदबाज भी शामिल हैं. हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज लगातार बेहतर होते जा रहे हैं. लंबे कद के इस तेज गेंदबाज ने IPL में अभी तक 20 मैचों में 20.56 की गेंदबाजी औसत से 27 विकेट झटके हैं.

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महेंद्र सिंह धोनी ने भी की थी तारीफ

अंशुल कंबोज की बात करें तो उन्होंने अब तक 33 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 23.86 की औसत से 104 विकेट लिए हैं. अंशुल कंबोज ने 32 लिस्ट ए मैचों में 54 विकेट लिए हैं. अंशुल कंबोज ने इसके अलावा 50 टी20 मैचों में 72 विकेट हासिल किए हैं. महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल अंशुल कंबोज की तारीफ की थी और कहा, 'लंबे कद के इस तेज गेंदबाज की सीम मूवमेंट लाजवाब है. अंशुल कंबोज ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्हें स्विंग तो नहीं मिलती, लेकिन उनकी सीम मूवमेंट अच्छी है. उनकी गेंद स्पीड गन के अनुमान से कहीं ज्यादा फास्ट लगती है.'