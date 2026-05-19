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Hindi Newsक्रिकेटसेलेक्टर्स के रडार में आते ही फूटी इस गेंदबाज की किस्मत... IPL में लगा छक्कों का दाग, बल्लेबाजों ने जमकर पीटा

सेलेक्टर्स के रडार में आते ही फूटी इस गेंदबाज की किस्मत... IPL में लगा छक्कों का 'दाग', बल्लेबाजों ने जमकर पीटा

IPL 2026: आईपीएल 2026 में कोई रिकॉर्डधारी बन रहा है तो कोई दाग लेकर विदाई ले रहा है. ऐसा ही कुछ हाल सीएसके के एक गेंदबाज के साथ हुआ, जिसकी एंट्री आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज वाली लिस्ट में हो गई है. अगर आखिरी मुकाबले में इस गेंदबाज पर 3-4 छक्के लग जाते हैं तो इस गेंदबाज के करियर पर गहरा दाग लगेगा.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 19, 2026, 11:34 AM IST
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में कोई रिकॉर्डधारी बन रहा है तो कोई दाग लेकर विदाई ले रहा है. ऐसा ही कुछ हाल सीएसके के एक गेंदबाज के साथ हुआ, जिसकी एंट्री आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज वाली लिस्ट में हो गई है. अगर आखिरी मुकाबले में इस गेंदबाज पर 3-4 छक्के लग जाते हैं तो इस गेंदबाज के करियर पर गहरा दाग लगेगा. जैसे ही इस गेंदबाज की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम इंडिया के रडार पर लिया, वैसे ही मैदान पर उनकी किस्मत पलट गई. 

क्रूर हुई किस्मत

कयास लगाए जा रहे थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट को लेकर अंशुल कंबोज सेलेक्टर्स के रडार में थे. लेकिन अचानक से आईपीएल में उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिर गया. पिछले दो मैचों में उनके ओवर्स में छक्कों की बारिश हो गई. पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मुकाबले में इस गेंदबाज की ऐसी धुनाई हुई कि आईपीएल इतिहास का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम के आगे दर्ज हो गया. इस मैच में उनपर 8 छक्के लग गए थे.

सीएसके के खिलाफ 3 छक्के

हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के उभरते हुए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की. कंबोज इस सीजन में पर्पल कैप की रेस में शानदार खेल दिखा रहे थे और उन्होंने 13 मैच में अब तक 20 विकेट भी झटके. इसी प्रदर्शन के दम पर उनका चयन श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया 'ए' टीम में हुआ. लेकिन सेलेक्टर्स के रडार में आते ही लखनऊ के खिलाफ मैच में उनके सितारे गर्दिश में चले गए. 

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शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग

अंशुल कंबोज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग लग गया है. वह इस लिस्ट में नंबर-6 पर आ गए हैं. अभी तक 13 मुकाबलों में कंबोज पर 30 छक्के लग चुके हैं. इस मामले में नंबर-1 पर राशिद खान हैं, जिनपर पिछले सीजन में 33 छक्के जम गए थे. मोहम्मद सिराज, वानिंदु हसरंगा, युजवेंद्र चहल और कगिसो रबाडा 30-30 छक्के खा चुके हैं. अब कंबोज को इस शर्मनाक रिकॉर्ड से बचने के लिए अगले मैच में सूझ-बूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी. 

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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