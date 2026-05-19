सेलेक्टर्स के रडार में आते ही फूटी इस गेंदबाज की किस्मत... IPL में लगा छक्कों का 'दाग', बल्लेबाजों ने जमकर पीटा

IPL 2026: आईपीएल 2026 में कोई रिकॉर्डधारी बन रहा है तो कोई दाग लेकर विदाई ले रहा है. ऐसा ही कुछ हाल सीएसके के एक गेंदबाज के साथ हुआ, जिसकी एंट्री आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज वाली लिस्ट में हो गई है. अगर आखिरी मुकाबले में इस गेंदबाज पर 3-4 छक्के लग जाते हैं तो इस गेंदबाज के करियर पर गहरा दाग लगेगा.
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IPL 2026: आईपीएल 2026 में कोई रिकॉर्डधारी बन रहा है तो कोई दाग लेकर विदाई ले रहा है. ऐसा ही कुछ हाल सीएसके के एक गेंदबाज के साथ हुआ, जिसकी एंट्री आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज वाली लिस्ट में हो गई है. अगर आखिरी मुकाबले में इस गेंदबाज पर 3-4 छक्के लग जाते हैं तो इस गेंदबाज के करियर पर गहरा दाग लगेगा. जैसे ही इस गेंदबाज की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए सेलेक्टर्स ने उन्हें टीम इंडिया के रडार पर लिया, वैसे ही मैदान पर उनकी किस्मत पलट गई.
कयास लगाए जा रहे थे कि अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट को लेकर अंशुल कंबोज सेलेक्टर्स के रडार में थे. लेकिन अचानक से आईपीएल में उनके प्रदर्शन का ग्राफ गिर गया. पिछले दो मैचों में उनके ओवर्स में छक्कों की बारिश हो गई. पहले लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ मुकाबले में इस गेंदबाज की ऐसी धुनाई हुई कि आईपीएल इतिहास का सबसे अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम के आगे दर्ज हो गया. इस मैच में उनपर 8 छक्के लग गए थे.
हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के उभरते हुए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज की. कंबोज इस सीजन में पर्पल कैप की रेस में शानदार खेल दिखा रहे थे और उन्होंने 13 मैच में अब तक 20 विकेट भी झटके. इसी प्रदर्शन के दम पर उनका चयन श्रीलंका दौरे के लिए इंडिया 'ए' टीम में हुआ. लेकिन सेलेक्टर्स के रडार में आते ही लखनऊ के खिलाफ मैच में उनके सितारे गर्दिश में चले गए.
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अंशुल कंबोज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड का दाग लग गया है. वह इस लिस्ट में नंबर-6 पर आ गए हैं. अभी तक 13 मुकाबलों में कंबोज पर 30 छक्के लग चुके हैं. इस मामले में नंबर-1 पर राशिद खान हैं, जिनपर पिछले सीजन में 33 छक्के जम गए थे. मोहम्मद सिराज, वानिंदु हसरंगा, युजवेंद्र चहल और कगिसो रबाडा 30-30 छक्के खा चुके हैं. अब कंबोज को इस शर्मनाक रिकॉर्ड से बचने के लिए अगले मैच में सूझ-बूझ भरी गेंदबाजी करनी होगी.