मैच के दिन पुलिस की वर्दी में दिखे अंशुल कंबोज? अश्विन ने लिए मजे, विजय के शपथ ग्रहण की तस्वीर वायरल

Anshul Kamboj Lookalike: चेन्नई सुपरकिंग्स के गेंदबाज अंशुल कांबोज के हमशक्ल को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में देखे जाने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई. आर अश्विन के मजेदार ट्वीट और सीएसके के जवाब ने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया.
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Anshul Kamboj Lookalike Joseph Vijay Oath Ceremony: जिस शहर में सिनेमा, राजनीति और क्रिकेट को 'पवित्र त्रिमूर्ति' माना जाता है, वहां रविवार की सुबह ये सीमाएं बेहद मजाकिया अंदाज में धुंधली हो गईं. चेपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच होने वाले 'करो या मरो' वाले मुकाबले से कुछ घंटे पहले जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया. उस समारोह की एक वायरल तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी.
इस पूरे हंगामे की वजह मंच पर खड़ा एक सुरक्षा अधिकारी था, जिसकी सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल कांबोज से समानता ने प्रशंसकों को हैरान कर दिया. जैसे ही 'पुलिसकर्मी कांबोज' की यह तस्वीर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी, दिग्गज ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में अपने पुराने साथी खिलाड़ी की टांग खिंचाई शुरू कर दी.
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अश्विन ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, ''ड्यूटी हमेशा पहले आती है, लेकिन मैच वाले दिन यह कुछ ज्यादा ही है."' उन्होंने मजाकिया लहजे में कांबोज को निर्देश देते हुए आगे लिखा, ''यह दिन का मैच है, एक कैब लो और जितनी जल्दी हो सके चेपॉक पहुंचो, अंशुल कंबोज. यह बड़ा मैच है.''
Duty always comes first, but on a must win match day #CSKVLSG, it’s a bit too much.
It’s a day game, get a cab & get to Chepauk Anshul Kamboj.
Big Game. pic.twitter.com/CautY5PQRu
— Ashwin (@ashwinravi99) May 10, 2026
Don't worry, Anshul Kamboj is here #WhistlePodu #CSKvLSG pic.twitter.com/iYDeZsZSAU
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) May 10, 2026
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चेन्नई सुपर किंग्स की सोशल मीडिया टीम भी इस मस्ती में पीछे नहीं रही और उन्होंने मजाकिया अंदाज में पुष्टि की कि अंशुल कंबोज वास्तव में टीम के साथ ही थे और मैच की तैयारी कर रहे थे. सुपर किंग्स ने उनका गेंदबाजी करते हुए एक वीडियो साझा किया और ट्वीट किया, ''चिंता न करें, अंशुल कंबोज यहीं हैं.'' यह स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति कांबोज नहीं बल्कि उनकी तरह दिखने वाला एक सुरक्षाकर्मी था.