CSK vs RCB: जब 28 रन पर थे टिम डेविड... इस गेंदबाज ने कर दी भारी गलती, सजा पूरी टीम ने भुगती, ये था टर्निंग पॉइंट

CSK vs RCB: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गाड़ी जीत की पटरी पर सरपट दौड़ रही है. रविवार (5 अप्रैल) को आरसीबी ने अपने घर पर चेन्नई सुपर किंग्स को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रनों का पहाड़ खड़ा किया, जिसके जवाब में CSK की टीम 207 रनों पर ढेर हो गई. 43 रनों से मुकाबला जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है.

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड RCB की जीत के सबसे बड़े नायक रहे. खतरनाक बल्लेबाज ने 8 छक्के और 3 चौके की मदद से 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली. हालांकि, डेविड जब 28 रन के स्कोर पर थे, तब CSK के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने ऐसी गलती कर दी, जिसकी सजा पूरी टीम ने भुगती. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

CSK बनाम RCB मैच का टर्निंग पॉइंट

टिम डेविड 28 रन पर थे और RCB का स्कोर 17.4 ओवर में 199 रन था. अंशुल कंबोज की अगली गेंद पर टिम डेविड क्लीन बोल्ड हो गए. कंबोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने डेविड को आंख दिखाते हुए गर्मजोशी से जश्न मनाया. 5 सकेंड के बाद ही मैदान पर सायरन बजी, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल बदल गया. अगली गेंद फ्री हिट थी और टिम डेविड ने उसपर झन्नाटेदार छक्का जड़ा. इस जीवनदान के बाद वो और खूंखार हो गए और CSK के गेंदबाजों की बखिया उधेर दी. रजत पाटीदार के साथ मिलकर उन्होंने 35 गेंदों पर 99 रनों की मैच जिताऊ पार्टनरशिप की.

Add Zee News as a Preferred Source

251 रनों का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने विकेट गिरने के बावजूद 207 रन बना दिए. अगर अंशुल कंबोज ने वो नो बॉल नहीं डाली होती तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. डेविड के ये 42 एक्स्ट्रा रन चेन्नई को काफी महंगा पड़ा. मैच खत्म होने के बाद CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी स्वीकार किया कि वो गलती नहीं हुई होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था.

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 5, 2026

टीम डेविड बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 8 छक्के और 3 चौके की मदद से 70 रन बनाने वाले स्टार बल्लेबाज टिम डेविड को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. डेविड के अलावा RCB की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार (19 गेंदों पर 48 रन) और देवदत्त पडिक्कल (29 गेंदों पर 50 रन) ने अच्छा योगदान दिया.

(यह भी पढ़ें: RCB ने घर बुलाकर CSK को किया बेइज्जत! टिम डेविड ने मचाई तबाही, IPL 2026 में जीत को तरस रही चेन्नई)