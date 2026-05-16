6,6,6 6,6,6,6,6... अंशुल कंबोज को सपने में भी डराएंगे पूरन-मार्श, 10 गेंद पर 8 छक्के लुटाने का लगा महादाग

LSG vs CSK: आईपीएल 2026 के 59वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से रौंद दिया. इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मिचेल मार्श ने बल्ले से तबाही मचाते हुए सीएसके के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की. टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में भूवेनश्वर कुमार और कगिसो रबाडा को टक्कर देने वाले गेंदबाज अंशुल कंबोज के लिए ये मैच बिल्कुल यादगार नहीं रहा. यूं कहें कि मिचेल मार्श और निकोलस पूरन अब सपने में भी कंबोज को डराएंगे तो गलत नहीं होगा. CSK के पेसर ने अपने 2.4 ओवर में 23.60 की शर्मनाक इकॉनमी रेट से 63 रन लूटा दिए. अंशुल कंबोज की ऐसी धुनाई हुई, जो आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में किसी गेंदबाज की नहीं हुई थी.

अंशुल कंबोज ने 10 गेंद पर लुटाए 8 छक्के

इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के धाकड़ ओपनर मिचेल मार्श शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में दिखे. अंशुल कंबोज अपने पहले ओवर में 11 रन देकर निकल गए, लेकिन उसके बाद मार्श ने उन्हें आड़े हाथों लिया. अंशुल कंबोज के दूसरे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने 4 लगातार छक्के जड़कर सनसनी मचा दी. इसके बाद 5वीं गेंद डॉट रही और आखिरी बॉल पर मार्श ने चौका लगाकर इस ओवर में 28 रन लूट लिए. अंशुल कंबोज की पिटाई यहीं नहीं थमी, 17वें ओवर में निकोलस पूरन ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया.

मार्श के बाद पूरन ने उड़ाए 4 छक्के

17वें ओवर में अंशुल कंबोज अपना तीसरा ओवर डालने आए. LSG के आक्रामक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने पहली बॉल से ही कुटाई चालू कर दी. इस ओवर में भी कंबोज ने 4 लगातार छक्के लूटा दिए. उनकी किस्मत अच्छी थी कि इस गेंद पर ही लखनऊ ने जीत हासिल कर ली, नहीं तो उनकी और बुरी हालत हो सकती थी.

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अंशुल कंबोज पर लगा शर्मनाक दाग

2.4 ओवर में 8 छक्के लुटाने वाले गेंदबाज अंशुल कंबोज के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. आईपीएल मैच में एक ही ओवर में दो बार चार छक्के खाने वाले कंबोज पहले गेंदबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं, खलील अहमद के 2025 में बेंगलुरु में आरसीबी के खिलाफ 0/65 के रिकॉर्ड के बाद, कंबोज आईपीएल मैच में तीन या उससे कम ओवर फेंकते हुए 60 से अधिक रन देने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं.

बता दें कि 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए तेज गेंदबाज यश दयाल ने एक मैच में 8 छक्के खाए थे. अब अंशुल कंबोज ने भी इस शर्मनाक क्लब में एंट्री ले ली है. आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में ये दो गेंदबाज ऐसे हैं, जिनके खिलाफ एक पारी में 8 छक्के लगे हैं.