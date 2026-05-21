चमक गई KKR का स्टार ऑलराउंडर की किस्मत, टीम इंडिया में अचानक हुई एंट्री, BCCI ने खुद किया ऐलान

Anukul Roy Added in India A Squad: श्रीलंका में होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज (Tri-Series) के लिए घोषित की गई भारत ए टीम में एक बड़ा फेरबदल हुआ है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेल रहे स्टार ऑलराउंडर अनुकूल रॉय (Anukul Roy) को रातों-रात टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल कर लिया है. अनुकूल रॉय की यह अचानक एंट्री टीम के एक अन्य खिलाड़ी के 'महा-प्रमोशन' के कारण हुई है.

अनुकूल रॉय आईपीएल में KKR के लिए खेल रहे हैं. इस सीजन के 13 मैचों में उन्होंने 43 रन बनाए और गेंद से 8 विकेट भी निकाले हैं. इस खिलाड़ी ने आईपीएल से पहले घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था, जिसका इनाम अब उन्हें मिला है.

(@cricbuzz) May 21, 2026 Add Zee News as a Preferred Source

क्यों हुई अनुकूल रॉय की अचानक एंट्री?

दरअसल, इंडिया ए के मुख्य स्क्वॉड में शामिल विदर्भ के खूंखार स्पिनर हर्ष दुबे (Harsh Dubey) को BCCI ने उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम देते हुए सीनियर भारतीय राष्ट्रीय टीम में चुन लिया है. हर्ष दुबे को आगामी होम सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए पहली बार सीनियर टीम इंडिया का बुलावा आया है.

हर्ष दुबे के सीनियर टीम में जाने के कारण इंडिया ए के स्क्वॉड में एक स्पिन ऑलराउंडर की जगह खाली हो गई थी, जिसे सेलेक्टर्स ने अनुकूल रॉय के जरिए भर दिया है. श्रीलंका की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर अनुकूल रॉय अपनी खतरनाक लेफ्ट आर्म स्पिन और आक्रामक लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी से तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

श्रीलंका और अफगानिस्तान ए से होगी भिड़ंत

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम को श्रीलंका के दांबुला में एक बेहद रोमांचक ट्राई सीरीज खेलनी है. यह त्रिकोणीय सीरीज 9 जून से 21 जून 2026 तक खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में इंडिया ए के अलावा मेजबान श्रीलंका ए (Sri Lanka A) और अफगानिस्तान ए (Afghanistan A) की टीमें खिताब के लिए आपस में टकराएंगी.

कैसा रहा है अनुकूल रॉय का अब तक का सफर?

झारखंड के रहने वाले 27 साल के अनुकूल रॉय भारत की उस अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम (2018) का हिस्सा रह चुके हैं, जिसने पृथ्वी शॉ की कप्तानी में खिताब जीता था. उस टूर्नामेंट में अनुकूल भारत के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

अनुकूल ने अब तक 31 फर्स्ट क्लास मैचों में 91 विकेट चटकाने के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी करीब 30 की औसत से 1319 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल हैं.

आईपीएल में वे मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. उनके पास सटीक लाइन-लेंथ से रन रोकने और निचले क्रम में आकर लंबे छक्के लगाने की गजब की क्षमता है. सेलेक्टर्स ने अनुकूल रॉय को इंडिया ए के इस महत्वपूर्ण दौरे पर भेजकर यह साफ संदेश दिया है कि सीनियर टीम के बैकअप के रूप में उनकी नजरें इस ऑलराउंडर पर पूरी तरह टिकी हुई हैं.

वनडे ट्राई सीरीज का शेड्यूल

9 जून: भारत ए बनाम श्रीलंका ए

11 जून: भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए

13 जून: अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए

15 जून: भारत ए बनाम श्रीलंका ए

17 जून: भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए

19 जून: अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए

21 जून: फाइनल मैच

वनडे ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए का स्क्वॉड

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उपकप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, अनुकूल रॉय, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज और अरशद खान.

ये भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी की कुर्सी छीनेगा ये खूंखार 'शेर', सिर्फ 24 रन का है फासला, गेंदबाजों के लिए बना काल