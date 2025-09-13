IND vs PAK मैच से एक दिन पहले अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, अचानक खत्म कर दिया बड़ा सस्पेंस
Advertisement
trendingNow12920331
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK मैच से एक दिन पहले अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, अचानक खत्म कर दिया बड़ा सस्पेंस

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. भारतीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है. इसी बीच भारत बनाम पाकिस्तान मैच से ठीक एक दिन पहले BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने अचानक बड़ा सस्पेंस खत्म कर दिया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 13, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND vs PAK मैच से एक दिन पहले अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, अचानक खत्म कर दिया बड़ा सस्पेंस

एशिया कप 2025 में भारत को अपना अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, लेकिन उससे पहले ही जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय फैंस उस देश के साथ कोई भी क्रिकेट मैच खेलने के समर्थन में नहीं खड़े हैं, जो आतंक को सपोर्ट करता है. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. भारतीय लोगों में गुस्सा और नाराजगी भरी हुई है. इसी बीच भारत बनाम पाकिस्तान मैच से ठीक एक दिन पहले BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने अचानक बड़ा सस्पेंस खत्म कर दिया है.

अनुराग ठाकुर ने अचानक खत्म कर दिया बड़ा सस्पेंस

एशिया कप 2025 में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'जब ACC या ICC द्वारा मल्टीनेशन टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, तो इसमें भाग लेना देशों के लिए एक मजबूरी और अनिवार्यता बन जाती है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उन्हें मैच छोड़ना होगा और दूसरी टीम को अंक मिलेंगे. लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलता है. हमने वर्षों से यह निर्णय लिया है कि जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले बंद नहीं कर देता, तब तक भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा.'

Add Zee News as a Preferred Source

भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा

BJP सांसद अनुराग ठाकुर के बयान से यह साफ हो चुका है कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच कल यानी रविवार 14 सितंबर को अपने तय शेड्यूल के अनुसार खेला जाएगा. बता दें कि एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में भारत बनाम पाकिस्तान टी20 मैच को रुकवाने के लिए भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) भी दायर की गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. जस्टिस माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मांग को ठुकराते हुए कहा थाी कि इसमे क्या urgency है. अगर मैच हो रहा है तो उसे होने दीजिए. हम इसमें क्या कर सकते है.

पहलगाम आतंकी हमला नहीं भूला देश

पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने 7 मई को लिया. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) में घुसकर कई आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया. इसके बाद जब पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारत ने उसे भी मुंहतोड़ जवाब दिया. भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उसके कई सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. 7 मई से लेकर 10 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच वार-पलटवार जारी रहा. अंत में 10 मई को दोनों देशों के बीच सीजफायर हो गया. इतना सब कुछ घटित होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होने से भारतीय फैंस गुस्से में जल रहे हैं.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Asia Cup 2025

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर के लिए रवाना
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे पीएम मोदी, चुराचांदपुर के लिए रवाना
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;