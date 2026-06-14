India vs Pakistan Match: वर्ल्ड कप का स्टेज हो और भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को इस खास दिन का इंतजार रहता है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज भले ही हो चुका है, लेकिन सही मायने में मेगा इवेंट की शुरुआत आज यानी भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले से होगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी टी20 विश्व कप 2026 में भी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए बेकरार होगी.