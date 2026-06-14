India vs Pakistan Match: वर्ल्ड कप का स्टेज हो और भारत-पाकिस्तान के बीच मैच, दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को इस खास दिन का इंतजार रहता है. आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज भले ही हो चुका है, लेकिन सही मायने में मेगा इवेंट की शुरुआत आज यानी भारत बनाम पाकिस्तान महामुकाबले से होगी. ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी टी20 विश्व कप 2026 में भी पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए बेकरार होगी.
भारत को अगर टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति को 3 और खिलाड़ियों के साथ की जरूरत होगी. अगर ये 4 प्लेयर्स चल गए तो पाकिस्तान की वाट लगनी तय है.
पाकिस्तान महिला टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्मृति मंधाना को खामोश रखना होगा. भारतीय क्रिकेट की 'क्वीन' अगर 10-12 ओवर तक खेल गईं तो एजबेस्टन मैदान पर रनों की सुनामी देखने को मिल सकती है. स्मृति मंधाना महिला T20I क्रिकेट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने भारत के लिए अभी तक 160 पारियों में 4,333 रन बनाए हैं, जिसमें 33 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है. टी20 क्रिकेट में स्मृति मंधाना भारतीय महिला टीम की सबसे बड़ी हथियार हैं.
भारतीय महिला टीम की नजर सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर नहीं बल्कि पहली बार टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने पर होगी. इतिहास रचने के लिए सिर्फ स्मृति मंधाना के अच्छे प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा. स्मृति के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को भी दम दिखाना होगा.
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर मिडिल ओवरों में विपक्षी टीम के जबड़े से जीत छीनने का दम रखती हैं. वो विमेंस T20I में स्मृति मंधाना के बाद तीसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. विश्व कप जीतने के लिए हरमन का फॉर्म में होना बेहद जरूरी है. वहीं, स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का सबसे अहम रोल होने वाला है. वो बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी मैच पलटने में माहिर मानी जाती हैं. दीप्ति ने महिला टी20 इंटरनेशनल में 144 मैचों में 1210 रन बनाए हैं और साथ ही 161 विकेट चटकाए हैं.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है, जहां तेज और खासकर स्विंग गेंदबाजों का रोल अहम साबित होगा. भारत के लिए रेणुका सिंह ठाकुर तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं. वो गेंद को दोनों तरफ लहराने के लिए जानी जाती हैं. दाएं हाथ के पेसर ने भारत के लिए अब तक 62 T20I मैचों में 68 विकेट चटकाए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 15 रन देकर 5 विकेट है.