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IND vs PAK: स्मृति मंधाना को चाहिए होगा इन 3 खिलाड़ियों का साथ, फिर टीम इंडिया लगा देगी पाकिस्तान की वाट!

IND vs PAK: भारत को अगर टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो स्टार महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना को पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा. वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में स्मृति को 3 और खिलाड़ियों के साथ की जरूरत होगी. अगर ये 4 प्लेयर्स चल गए तो पाकिस्तान की वाट लगनी तय है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:25 PM IST
IND vs PAK: स्मृति मंधाना को चाहिए होगा इन 3 खिलाड़ियों का साथ, फिर टीम इंडिया लगा देगी पाकिस्तान की वाट!
Image Credit: 4 Key Indian Players in Womens T20 World Cup 2026

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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