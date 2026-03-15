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Hindi Newsक्रिकेट8-0 है रिकॉर्ड.. भारत की 5 साल पुरानी जीत पर उछल रहे थे शादाब खान, सेलेक्टर ने लगा दी क्लास

'8-0 है रिकॉर्ड..' भारत की 5 साल पुरानी जीत पर उछल रहे थे शादाब खान, सेलेक्टर ने लगा दी क्लास

IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम फिसड्डी नजर आई और सुपर-8 से ही बाहर हो गई. जिसके बाद से ही पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. पाकिस्तान के प्लेयर्स टीम इंडिया पर 2021 में मिली जीत का राग अभी भी गा रहे हैं जिसपर सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ी शादाब खान को बेबाक अंदाज में लताड़ा. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:38 AM IST
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Shadab Khan (Videograb)
Shadab Khan (Videograb)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा. सुपर-8 से ही बाहर होने वाली पाकिस्तान की टीम 2021 में टीम इंडिया पर मिली जीत का राग गा रही है. शादाब खान ने 2021 में भारत पर मिली जीत का जिक्र कर अपनी टीम के पूर्व खिलाड़ियों को जवाब दिया था. वो पूर्व प्लेयर्स जो मौजूदा टीम की कमियों को जगजाहिर कर रहे थे. लेकिन अब शादाब के बयान का जवाब सेलेक्टर आकिब जावेद ने कड़े अंदाज में दिया है. उन्होंने मौजूदा टीम को भारत के खिलाफ आंकड़े गिनाकर जख्म हरे कर दिए. 

क्या बोले आकिब जावेद?

पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की हार का जिक्र हुआ. उन्होंने कहा, 'विश्व कप में भारत को न हराना कोई बहाना नहीं है. वहां रिकॉर्ड 8–0 है और 1975 से 2026 तक दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान भी खेल चुके हैं, तो इसे अलग रखें. सुपर-8 स्टेज में एक मैच बारिश से धुल गया, हमने सिर्फ एक मैच हारा, बस इतना ही हुआ.

नेट रन-रेट से बाहर हुआ था पाकिस्तान

उन्होंने पाकिस्तान के बाहर होने की वजह बताते हुए कहा, 'श्रीलंका के खिलाफ उस बड़े अंतर से जीतना मुमकिन नहीं था. हम सिर्फ एक मैच हारे. नेट रन रेट की वजह से बाहर हुए. इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना ज्यादा हो रहा है. हां, यह बड़ी समस्या है, लेकिन इतनी नहीं कि हमारा क्रिकेट खत्म हो जाए या हम दुनिया में कहीं मुकाबला न कर सकें.'

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शादाब खान ने क्या कहा?

टूर्नामेंट के दौरान भारत से कोलंबो में हार के बाद पूर्व खिलाड़ियों (जैसे शाहिद अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ) की आलोचना पर शादाब खान ने तीखा जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि वे पूर्व खिलाड़ी 'लेजेंड्स' थे, लेकिन उन्होंने भी विश्व कप में भारत को कभी नहीं हराया, जबकि हम (2021 T20 विश्व कप में) हराकर आए हैं. लेकिन अब आकिब जावेद ने 8-0 का आंकड़ा गिनाकर उनकी बोलती बंद कर दी है.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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