वर्ल्ड रिकॉर्ड: T20I में ठोके 427 रन... 1 ओवर में लूटे 52 रन, बल्लेबाज के असंभव जैसे कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक
Advertisement
trendingNow12894736
Hindi Newsक्रिकेट

वर्ल्ड रिकॉर्ड: T20I में ठोके 427 रन... 1 ओवर में लूटे 52 रन, बल्लेबाज के असंभव जैसे कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक

427 Runs In T20I World Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वर्ल्ड रिकॉर्ड: T20I में ठोके 427 रन... 1 ओवर में लूटे 52 रन, बल्लेबाज के असंभव जैसे कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक

427 Runs In T20I World Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक असंभव जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से रिकॉर्ड बुक तक हिल गई. क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक ऐसा अजूबा हो गया, जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक टीम ने 427 रन ठोकते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. इस दौरान इस टीम को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए. इन 73 एक्स्ट्रा रनों में से 64 रन नो-बॉल, 8 रन वाइड-बॉल और 1 रन बाई के शामिल थे. मजे की बात ये रही कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 427 रन ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस टीम के बल्लेबाजों ने एक छक्का तक नहीं लगाया.

टी20 इंटरनेशनल में ठोके 427 रन

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने 13 अक्टूबर 2023 को चिली की टीम के खिलाफ 20 ओवर में 427 रन का माउन्ट एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया. मेंस हो या विमेंस ये स्कोर टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर है. अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस टी20 इंटरनेशनल मैच में चिली की विमेंस क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. चिली की टीम को क्या पता था कि उनका ये फैसला उनके लिए जानलेवा साबित होगा. पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर अर्जेंटीना की महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 427 रन का ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बोर्ड पर टांग दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

असंभव कारनामे से हिल गई रिकॉर्ड बुक

अर्जेंटीना की बल्लेबाज लूसिया टेलर ने सिर्फ 84 गेंदों पर 169 रनों की पारी खेली. लूसिया टेलर ने 201.19 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 27 चौके लगाए. इसके अलावा लूसिया टेलर की ओपनिंग पार्टनर अल्बर्टीना गलन ने 84 गेंदों पर 145 रनों की नाबाद पारी खेली. अल्बर्टीना गलन ने 172.61 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए अपनी पारी में 23 चौके लगाए. वहीं, मारिया कास्टिनेयरस ने 16 गेंदों पर तेज तर्रार 40 रन कूट दिए. मारिया कास्टिनेयरस ने 250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 7 चौके लगाए. अर्जेंटीना को 73 रन एक्स्ट्रा के तौर पर तोहफे में मिल गए.

1 ओवर में लूटे 52 रन

अर्जेंटीना और चिली के बीच इस मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया. चिली की मीडियम पेसर फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने सिर्फ एक ओवर में 52 रन लुटा दिए, जिसमें 17 नो-बॉल शामिल थीं. अर्जेंटीना की बल्लेबाजों ने फ्लोरेंसिया मार्टिनेज के इस ओवर का भरपूर फायदा उठाया. दुनिया के किसी भी गेंदबाज ने इससे पहले कभी भी एक ओवर में 52 रन नहीं लुटाए थे, लेकिन ये शर्मनाक रिकॉर्ड चिली की गेंदबाज फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने अपने नाम पर दर्ज कर लिया. अर्जेंटीना के 427 रन के जवाब में चिली की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 63 रन पर ढेर हो गई. अर्जेंटीना ने यह मुकाबला 364 रन से जीत लिया.

इस ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में क्या-क्या रिकॉर्ड बने?

1. टी20 इंटरनेशनल/टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार बना 400+ रन का स्कोर

2. टी20 इंटरनेशनल/टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली 350+ रन की पार्टनरशिप (लूसिया और अल्बर्टीना)

3. एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा के रन - 73 रन

4. एक टी20 मैच में सबसे ज्यादा नो-बॉल के रन - 64 रन

5. एक ओवर में सबसे ज्यादा रन - फ्लोरेंसिया मार्टिनेज ने एक ओवर में 52 रन लुटाए

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
;