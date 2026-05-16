पिता ने करियर में बनाए 34357 रन... IPL 2026 में एक मौके को तरस रहा बेटा, कब साथ देगी किस्मत?

IPL 2026: 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 34,357 रन बनाए हैं. लेकिन उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर के लिए आईपीएल 2026 का सीजन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं साबित हो रहा है. लखनऊ की टीम के महज 2 मैच बाकी हैं और अभी भी अर्जुन बेंच पर ही बैठे हैं. लखनऊ ने अपना 12वां मुकाबला सीएसके के खिलाफ खेला और 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर येलो आर्मी का खेल खराब कर दिया.

टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं

ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम का हाल आईपीएल 2026 में बेहाल रहा है. अब टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसे में कप्तान को उन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जो युवा हैं और उन्हें मौके की तलाश है. लेकिन अर्जुन को अभी तक उन्होंने लखनऊ के लिए अपना डेब्यू नहीं किया है. आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अर्जुन को लखनऊ ने 30 लाख के बेस प्राइज में शामिल किया था.

पिता सचिन ने लगाया रनों का अंबार

सचिन तेंदुलकर का नाम दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार है. उनके बनाए 34,357 अंतरराष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड आज भी अटूट है. ऐसे में जब अर्जुन तेंदुलकर मैदान पर उतरते हैं, तो उन पर उम्मीदों का भारी दबाव होता है. फैंस को उम्मीद थी कि इस नई टीम में अर्जुन को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. लेकिन टूर्नामेंट के 12 मैच बीत जाने के बाद भी अर्जुन सिर्फ बेंच पर बैठे नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसा रहा आईपीएल करियर?

अर्जुन लखनऊ से पहले मुंबई की टीम में थे, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें खेलने का मौका मिला था. 2024 में उन्होंने मुंबई की टीम के लिए डेब्यू किया, लेकिन 4 मुकाबले खेलने का ही मौका मिला. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए थे. वहीं, अगले सीजन उन्हें 1 ही मैच खिलाया गया और विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए. 2025 सीजन में बेंच पर बैठे जबकि 2026 से पहले मुंबई ने उन्हें रिलीज कर दिया.

ये भी पढे़ं.. 6,6,6 6,6,6,6,6... अंशुल कंबोज को सपने में भी डराएंगे पूरन-मार्श, लगा महादाग

कब साथ देगी अर्जुन की किस्मत?

टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है. टीम के पास अब महज 2 मुकाबले बने हैं. अर्जुन तेंदुलकर के नेट प्रैक्टिस के वीडियोज सामने आए हैं. अर्जुन का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वह ऋषभ पंत को गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे और उन्होंने गुच्छों में यॉर्कर फेंकी थीं. अब देखना होगा कि अर्जुन को बाकी दोनों मुकाबलों में मौका मिलता है या नहीं.