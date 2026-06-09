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3 ओवर में 3 विकेट, 34 गेंद पर 66 रन... अर्जुन तेंदुलकर का 'डबल धमाका', पहले गेंद और फिर बल्ले से मचाई तबाही

T20 मुंबई लीग 2026 में अर्जुन तेंदुलकर का धमाकेदार प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मचाया कोहराम मचाया. अर्जुन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत आर्क्स अंधेरी ने शानदार जीत हासिल की.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 09, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:09 PM IST
3 ओवर में 3 विकेट, 34 गेंद पर 66 रन... अर्जुन तेंदुलकर का 'डबल धमाका', पहले गेंद और फिर बल्ले से मचाई तबाही
Image Credit: अर्जुन तेंदुलकर

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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