3 ओवर में 3 विकेट, 34 गेंद पर 66 रन... अर्जुन तेंदुलकर का 'डबल धमाका', पहले गेंद और फिर बल्ले से मचाई तबाही

टी20 मुंबई 2026 में सोमवार को आर्क्स अंधेरी ने बांद्रा ब्लास्टर्स पर नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इसमें अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन बेहद यादगार रहा. वानखेड़े स्टेडियम में अर्जुन ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई. उन्होंने तीन ओवरों में एक मेडन सहित मात्र 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए और फिर नाबाद तूफानी अर्धशतक जड़कर 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार अपने नाम किया.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांद्रा ब्लास्टर्स की शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही. टीम ने महज पांच गेंदों के भीतर अपने शीर्ष तीन बल्लेबाजों को खो दिया. इस पतन की शुरुआत अर्जुन तेंदुलकर ने ही की, जिन्होंने मैच के पहले ही ओवर में प्रतीक कुमार यादव और पराग खानापुरकर को पवेलियन भेज दिया. पावरप्ले खत्म होने तक बांद्रा की टीम 37/5 के स्कोर पर संघर्ष कर रही थी.
शुरुआती झटकों के बाद सातवें नंबर के बल्लेबाज ओम केशकमत (49) और नौवें नंबर के सागर छाबड़िया (44) के जुझारू योगदान ने टीम को उबारा. इनकी पारियों की बदौलत बांद्रा ब्लास्टर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 144/9 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. अर्जुन ने अपने तीन ओवर के स्पेल में एक और विकेट लेते हुए कुल तीन सफलताएं हासिल कीं.
145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आर्क्स अंधेरी को सलामी बल्लेबाज दिव्यांश सक्सेना ने तेज शुरुआत दिलाई, जो 26 रन बनाकर तीसरे ओवर में आउट हुए. हालांकि, यह बांद्रा ब्लास्टर्स के लिए पूरी रात की इकलौती सफलता साबित हुई. इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए अर्जुन तेंदुलकर ने मुशीर खान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया.
अर्जुन और मुशीर खान के बीच 116 रनों की अटूट शतकीय साझेदारी हुई, जिसने आर्क्स अंधेरी को मात्र 13.5 ओवरों में ही लक्ष्य तक पहुंचा दिया. मुशीर ने 38 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, लेकिन असली आकर्षण अर्जुन की बल्लेबाजी रही. उन्होंने महज 34 गेंदों में 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उनका अर्धशतक मात्र 25 गेंदों में पूरा हुआ था.
इस सीजन में यह आर्क्स अंधेरी की तीसरी जीत है, जिससे उनके चार मैचों में छह अंक हो गए हैं. इस दमदार प्रदर्शन ने टीम के नेट रन रेट में भी जबरदस्त इजाफा किया है और वे अब आठ टीमों की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. दूसरी ओर, बांद्रा ब्लास्टर्स का खराब प्रदर्शन जारी है और वे पांच मैचों में चौथी हार के साथ तालिका में सबसे निचले (आठवें) पायदान पर हैं.