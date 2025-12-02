IPL 2026 में चमकेगी अर्जुन तेंदुलकर की किस्मत? मुंबई इंडियंस से अलग होते ही सचिन के बेटे ने किया बड़ा धमाका

Arjun Tendulkar Performance in SMAT: आईपीएल 2026 से पहले कई युवा खिलाड़ी घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए फ्रेंचाईजियों को प्रभावित करने में जुटे हैं. पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन भी इस रेस में शामिल हैं. 26 वर्षीय ऑलराउंडर ने IPL में अभी तक वो छाप नहीं छोड़ा है, जिसकी उनसे उम्मीद थी. 2023 से लेकर 2025 तक वो मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे. अर्जुन तेंदुलकर ने अभी तक सिर्फ 5 आईपीएल मुकाबले खेले हैं और उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है.

IPL 2026 से पहले मुंबई इंडियंस ने बड़ा फैसला लेते हुए अर्जुन तेंदुलकर को लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों ट्रेड कर दिया. हालांकि, मुंबई से अलग होने के बाद से अर्जुन ने क्रिकेट के मैदान पर दमदार प्रदर्शन किया है और हो सकता है कि ये फैसला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो.

SMAT में अर्जुन तेंदुलकर ने किया प्रभावित

घरेलू क्रिकेट में अर्जुन तेंदुलकर गोवा की तरफ से खेलते हैं. मंगलवार को मध्यप्रदेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम के सामने अर्जुन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए. उन्होंने सलामी बल्लेबाज अंकुश सिंह, शिवांग कुमार और वेंकटेश अय्यर के महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए.

हैरानी की बात यह रही कि अर्जुन ने गोवा के लिए ओपनिंग भी की और 10 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 16 रन बनाए. उनके इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर गोवा ने एमपी के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की.

चंडीगढ़ के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन

ऐसा नहीं है कि अर्जुन तेंदुलकर ने सिर्फ एक मैच में अच्छा प्रदर्शन किया है. इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में भी उन्होंने गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. अगर वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे तो आईपीएल 2026 में उन्हें ज्यादा मैचों में मौका मिल सकता है.

IPL 2026 में चमकेगी अर्जुन की किस्मत?

अर्जुन तेंदुलकर पर हमेशा से पिता सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा नाम होने का दबाव रहा है. हालांकि, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 26 वर्षीय खिलाड़ी ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है, जिससे भारतीय क्रिकेट में उनका ज्यादा नाम हो. मुंबई इंडियंस से लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर उनके भविष्य के लिए काफी अहम है. वहीं, इसका सकारात्मक पहलू देखें तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अर्जुन बतौर गेंदबाज ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की तुलना में इकाना स्टेडियम बड़ा है और इस मैदान पर गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं है. इस लिहाज से देखें तो आईपीएल 2026 में अर्जुन तेंदुलकर की किस्मत बदल सकती है.

