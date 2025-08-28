सगाई के बाद अर्जुन की पहली झलक, सचिन तेंदुलकर भी आए नजर, वायरल हो रही फैमिली फोटो
Advertisement
trendingNow12900200
Hindi Newsक्रिकेट

सगाई के बाद अर्जुन की पहली झलक, सचिन तेंदुलकर भी आए नजर, वायरल हो रही फैमिली फोटो

Arjun Tendulkar: भारतीय क्रिकेट जगत का सबसे चर्चित परिवार यानि सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली इन दिनों चर्चा में है. सारा तेंदुलकर के अफेयर का मुद्दा तेज था इस बीच अर्जुन तेंदुलकर की सगाई से खलबली मच गई थी. अब सगाई के बाद अर्जुन की पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin tendulkar Family
Sachin tendulkar Family

Arjun Tendulkar: भारतीय क्रिकेट जगत का सबसे चर्चित परिवार यानि सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली इन दिनों चर्चा में है. सारा तेंदुलकर के अफेयर का मुद्दा तेज था इस बीच अर्जुन तेंदुलकर की सगाई से खलबली मच गई थी. अब सगाई के बाद अर्जुन की पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 14 अगस्त को अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की खबरें आईं थीं, लेकिन महीना खत्म होने तक इस खबर की पुष्टि दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कर दी थी. 

गणेश चतुर्थी के दौरान दिखी तेंदुलकर फैमिली

गणेश चतुर्थी के अवसर पर सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली एक साथ नजर आई. सानिया चंडोक से सगाई की खबर आने के बाद से अर्जुन तेंदुलकर पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में तेंदुलकर परिवार - सचिन, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और अर्जुन भगवान गणेश की मूर्ति के सामने एक साथ खड़े दिखे. वे आज मुंबई में राज ठाकरे के घर गए और गणपति बप्पा के दर्शन किए.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन ने की पुष्टि

अर्जुन की सगाई की 14 अगस्त को रिपोर्ट्स के अनुसार फैली थी. लेकिन हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जुन की सगाई की पुष्टि कर दी है. रेडिट पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान सचिन से एक यूजर ने अर्जुन की सगाई पर सवाल किया. जिसके बाद उन्होंने कहा, 'हां, उन्होंने सगाई कर ली है और हम सभी उनके जीवन के नए चरण के लिए बहुत उत्साहित हैं.'

ये भी पढे़ं.. 200 साल का चैलेंज.. 103 विकेट और 1238 रन का अटूट रिकॉर्ड, क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया ये खूंखार ऑलराउंडर

फोटो नहीं की शेयर

इंस्टाग्राम पर सानिया चंडोक को सारा तेंदुलकर फॉलो करती हैं. दोनों अच्छी दोस्त भी हैं और साथ में ट्रिप भी किया है. सानिया चंडोक रवि घई की पोती हैं, जिनका ग्रेविस ग्रुप बास्किन रॉबिन्स इंडिया फ्रैंचाइज़ी और द ब्रुकलिन क्रीमरी सहित फ़ूड और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है. पुष्टि होने के बाद भी सानिया और अर्जुन की कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिली है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
;