सगाई के बाद अर्जुन की पहली झलक, सचिन तेंदुलकर भी आए नजर, वायरल हो रही फैमिली फोटो

Arjun Tendulkar: भारतीय क्रिकेट जगत का सबसे चर्चित परिवार यानि सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली इन दिनों चर्चा में है. सारा तेंदुलकर के अफेयर का मुद्दा तेज था इस बीच अर्जुन तेंदुलकर की सगाई से खलबली मच गई थी. अब सगाई के बाद अर्जुन की पहली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 14 अगस्त को अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की खबरें आईं थीं, लेकिन महीना खत्म होने तक इस खबर की पुष्टि दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कर दी थी.

गणेश चतुर्थी के दौरान दिखी तेंदुलकर फैमिली

गणेश चतुर्थी के अवसर पर सचिन तेंदुलकर और उनकी फैमिली एक साथ नजर आई. सानिया चंडोक से सगाई की खबर आने के बाद से अर्जुन तेंदुलकर पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर में तेंदुलकर परिवार - सचिन, उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और अर्जुन भगवान गणेश की मूर्ति के सामने एक साथ खड़े दिखे. वे आज मुंबई में राज ठाकरे के घर गए और गणपति बप्पा के दर्शन किए.

सचिन ने की पुष्टि

अर्जुन की सगाई की 14 अगस्त को रिपोर्ट्स के अनुसार फैली थी. लेकिन हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से अर्जुन की सगाई की पुष्टि कर दी है. रेडिट पर 'आस्क मी एनीथिंग' सेशन के दौरान सचिन से एक यूजर ने अर्जुन की सगाई पर सवाल किया. जिसके बाद उन्होंने कहा, 'हां, उन्होंने सगाई कर ली है और हम सभी उनके जीवन के नए चरण के लिए बहुत उत्साहित हैं.'

फोटो नहीं की शेयर

इंस्टाग्राम पर सानिया चंडोक को सारा तेंदुलकर फॉलो करती हैं. दोनों अच्छी दोस्त भी हैं और साथ में ट्रिप भी किया है. सानिया चंडोक रवि घई की पोती हैं, जिनका ग्रेविस ग्रुप बास्किन रॉबिन्स इंडिया फ्रैंचाइज़ी और द ब्रुकलिन क्रीमरी सहित फ़ूड और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है. पुष्टि होने के बाद भी सानिया और अर्जुन की कोई भी फोटो सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिली है.