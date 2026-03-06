Advertisement
'जुनून हो तो ऐसा...' शादी के अगले दिन ही क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शंस

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी शादी के अगले दिन ही क्रिकेट खेलने मैदान पर उतर गए. अर्जुन तेंदुलकर ने शुक्रवार को DY पाटिल टी20 कप सेमीफाइनल मैच में हिस्सा लिया. इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर मुंबई कस्टम्स के खिलाफ DY पाटिल ब्लू के लिए खेले थे. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने गुरुवार 5 मार्च को सानिया चंडोक के साथ शादी रचाई थी.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 06, 2026, 11:37 PM IST
शादी के अगले दिन ही मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर

अर्जुन तेंदुलकर अपनी शादी के अगले दिन ही यानी शुक्रवार 6 मार्च को DY पाटिल ब्लू के लिए मैच खेलने उतरे लेकिन उनकी टीम मुंबई कस्टम्स के खिलाफ पांच विकेट से मुकाबला हार गई. इस मैच में बल्ले और गेंद से अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. अर्जुन तेंदुलकर ने मुंबई कस्टम्स के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए. अर्जुन तेंदुलकर ने इस मैच में एकमात्र ओवर फेंका और उसमें 20 रन लुटा दिए. बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर को IPL 2026 के ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा था.

IPL 2026 के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं अर्जुन तेंदुलकर

बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर ने IPL 2026 सीजन से पहले कड़ी मेहनत जारी रखी है. अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी शादी से एक दिन पहले केनरा बैंक के खिलाफ अपनी टीम के आखिरी लीग स्टेज मैच में भी खेला था. यह स्टार ऑलराउंडर शशांक सिंह की लीडरशिप वाली एक मजबूत टीम का हिस्सा था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, जितेश शर्मा और मयंक यादव भी थे.

कौन हैं अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी?

अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक मुंबई की एक एंटरप्रेन्योर हैं जो एक जाने-माने बिजनेस परिवार से हैं. वह ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन, उद्योगपति रवि घई की पोती हैं. उन्होंने पेट-केयर और एनिमल वेलफेयर क्षेत्र में अपना करियर बनाया है और वे एक वेटेरिनरी टेक्नीशियन और एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपने काम करती हैं. अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता की तरह क्रिकेटर हैं. वह गोवा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बाद अगले सीजन से पहले वह एलएसजी से जुड़ चुके हैं.

