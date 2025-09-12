पहले लिए 5 विकेट, फिर बल्ले से कूटे रन! 7 महीने बाद खतरनाक फॉर्म के साथ मैदान पर लौटे अर्जुन तेंदुलकर
7 महीने के लंबे समय बाद कोई क्रिकेट मैच खेल रहे अर्जुन तेंदुलकर ने गेंद और बल्ले दोनों से तहलका मचाया. दरअसल, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इंविटेशनल डॉ. (कैप्टन) के. थिम्माप्पिया मेमोरियल टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में धमाकेदार प्रदर्शन किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:52 PM IST
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. पिछले कुछ समय से अपनी सगाई को लेकर चर्चा में रहे अर्जुन तेंदुलकर अब अपने मैदान में धमाकेदार प्रदर्शन के लिए तारीफ बटोर रहे हैं. दरअसल, 7 महीने के लंबे समय बाद कोई क्रिकेट मैच खेल खेलते हुए अर्जुन तेंदुलकर ने गेंद और बल्ले दोनों से तहलका मचाया. सचिन तेंदुलकर के बेटे ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इंविटेशनल डॉ. (कैप्टन) के. थिम्माप्पिया मेमोरियल टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में यह शानदार प्रदर्शन किया. 

पहली गेंद पर विकेट, फिर खोला पंजा

मैच में गोवा के लिए खेलते हुए अर्जुन ने महाराष्ट्र के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पंजा खोला. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर बाएं हाथ के गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाज अनिरुद्ध साबले को आउट कर गोवा को बड़ी सफलता दिलाई. गेंदबाजी की अगुवाई कर रहे अर्जुन के लिए यह केवल शुरुआत थी. इसके बाद वह रुके नहीं. इसके बाद उन्होंने साबले के सलामी जोड़ीदार महेश म्हस्के को LBW आउट किया. 

दिग्विजय पाटिल के स्टंप उड़ाकर अर्जुन ने चौथा विकेट झटका. इसके बाद तेंदुलकर ने वापसी की और मेहुल पटेल को 54 रन पर आउट कर दिया, जो उनका चौथा विकेट था. 11वें नंबर के बल्लेबाज नदीम शेख को आउट कर अर्जुन ने 5 विकेट पूरे किए. इस विकेट के साथ ही महाराष्ट्र की टीम 136 रन पर सिमट गई.

बल्ले से भी चमके अर्जुन

सिर्फ गेंद ही नहीं, अर्जुन ने बल्ले से भी महत्वपूर्ण रन बनाए. 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अर्जुन ने 44 गेंदों पर 36 रनों का योगदान दिया. इससे गोवा ने पहली पारी में 333 रनों का स्कोर खड़ा किया. इस पारी में गोवा के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज मोहित रेडकर (58), अभिनव तेजराणा (77) और दर्शन मिसाल (61) रहे. अर्जुन तेंदुलकर इससे पहले घरेलू मैदान पर महाराष्ट्र के लिए दो सैयद मुश्ताक अली टी20 प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. 2022 में वह गोवा चले गए. अब 7 महीने के ब्रेक के बाद अर्जुन ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की है. उनकी नजरें लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने पर होंगी.

