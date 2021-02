IPL Auction: Arjun Tendulkar के बिकने पर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ 'नेपोटिज्म', फैंस के आए ऐसे रिएक्शन

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन से पहले गुरुवार को चेन्नई में खिलाड़ियों की निलामी खत्म हुई. इस साल ऑक्शन में कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर भी बोली लगी जिनके बिकने की किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी. इन खिलाड़ियों में एक नाम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) का भी है. अर्जुन को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 20 लाख रुपए में खरीदा. इसी बीच ट्विटर पर फैंस अर्जुन की निलामी से नाखुश दिखे और उन्होंने वहां जमकर अपना गुस्सा दिखाया.

ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा नेपोटिज्म

अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) को जैसे ही मुंबई ने अपनी टीम में शामिल किया तभी से ट्विटर पर नेपोटिज्म (Nepotism) ट्रेंड करने लगा. फैंस लगातार ये बात कहने लगे कि नेपोटिज्म (Nepotism) के चलते ही अर्जुन को मुंबई की टीम में जगह दी गई है.

Arjun Tendulkar comes to an auction Meanwhile : pic.twitter.com/X8JhOoyuw5 — unseenRAHUL (@WohiRahulHuu) February 18, 2021

The price Sachin paid to buy Arjun's SELECTION.

Now I want to hear @KanganaTeam on #Nepotism. pic.twitter.com/envu9S94Kn — Jaane bhi do Yaro (@mat_jane_de_yar) February 19, 2021

#Nepotism

He is the only player in the history of IPL who exactly knew who is going to buy him and at what price... — Suhel Mulla (@_suhel_mulla) February 18, 2021

Arjun tendulkar pick = ews quota — Otis Milburn (@The_SuperOne) February 18, 2021

अर्जुन के स्पोर्ट में भी उतरे फैंस

जहां कई फैंस अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) के मुंबई इंडियंस में शामिल होने पर नाखुश दिखे, वहीं कुछ फैंस अर्जुन का साथ देते हुए नजर आए. कई फैंस ने अर्जुन तेंदुलकर के स्पोर्ट में भी ट्वीट किए.

All the best Arjun Tendulkar. You have quite a legacy to live up to, look forward to seeing you in MI Blues https://t.co/xDu73rhpuM — Mayank Lodha (@mayank_l18) February 18, 2021

The Name you Know the Hard Work you Don't !!#arjuntendulkar #IPL2021Auction pic.twitter.com/dz8VNeXfpS — Arjun Tendulkar Stan Account (@Shinde25sneha) February 18, 2021