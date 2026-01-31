Advertisement
trendingNow13092615
Hindi Newsक्रिकेटसचिन के इस रिकॉर्ड के पीछे पड़ गए Arjun Tendulkar, अब सिर्फ 22 कदम का रह गया फासला

सचिन के इस रिकॉर्ड के पीछे पड़ गए Arjun Tendulkar, अब सिर्फ 22 कदम का रह गया फासला

Arjun Tendulkar Record: भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट में करियर बनाने की ठानी है. वो गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. फर्स्ट क्लास करियर में वो अपने पिता सचिन तेंदुलकर का एक खास रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arjun Tendulkar
Arjun Tendulkar

Arjun Tendulkar Record: क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा खिलाड़ी है तो वो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके नाम सबसे सैकड़ों रिकॉर्ड दर्ज हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया हुआ है. मतलब ये कि रिकॉर्ड बुक इस दिग्गज के नाम से भरी पड़ी है. सचिन ना सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी योगदान देते थे. उनके नाम 200 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट हैं. टेस्ट में उन्होंने 154, वनडे में 48 और टी20 में एक शिकार किया है.

सचिन तेंदुलकर के नाम फर्स्ट क्लास में 71 विकेट दर्ज हैं. अब इसी रिकॉर्ड के पीछे उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर पड़े हुए हैं. इस रिकॉर्ड की तरफ तेजी से भाग रहे अर्जुन ने शुक्रवार को कमाल किया. उन्होंने फर्स्ट क्लास करियर में 50 विकेट पूरे कर लिए हैं. इन दिनों वो रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे चरण में गोवा के लिए खेल रहे हैं.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के इस सीजन में वो बढ़िया फॉर्म में हैं. गोवा के लिए 2022-23 में डेब्यू करने से लेकर अब तक उन्होंने इस टीम के लिए 50 विकेट लिए हैं. इनमें से 13 विकेट तो मौजूदा सीजन में आए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

22 विकेट लेते ही सचिन से आगे निकलेंगे

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 विकेट पूरे करने के बावजूद, अर्जुन अभी भी अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ने से पीछे हैं, जो उनसे 21 विकेट आगे हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सचिन के 71 विकेट दर्ज हैं. अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अर्जुन को 22 विकेट की दरकार है.

अर्जुन तेंदुलकर का घरेलू क्रिकेट करियर

अर्जुन तेंदुलकर ने फर्स्ट क्लास में अब तक 23 मैच खेलकर 1 शतक और 2 फिफ्टी के दम पर 625 रन बनाए और गेंद से 50 विकेट निकाले. लिस्ट ए में वो 24 मैच खेलकर 1146 रन बना चुके हैं और गेंद से 26 विकेट निकाले. टी20 के 29 मैचों में 35 विकेट निकालने के साथ 189 रन बनाए हैं.

आईपीएल 2026 में लखनऊ के लिए खेलेंगे अर्जुन

सचिन जहां महान बल्लेबाज हुए तो वहीं उनके बेटे अर्जुन एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना एक अलग रास्ता बनाया है. मुंबई में अपने शुरुआती दिनों से लेकर गोवा के लिए एक महत्वपूर्ण गेंदबाजी ऑलराउंडर बनने तक. अर्जुन को 2021 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) ने 20 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था, लेकिन चोट के चलते वो बाहर हो गए थे. 2023 में उन्हें आईपीएल में डेब्यू का मौका मिला. 2024 में वो बेंच पर रहे. 2025 की नीलामी में मुंबई ने 30 लाख में फिर से साइन किया, लेकिन एक भी मौका नहीं मिला. अब अगले सीजन वो लखनऊ टीम में शामिल किए गए हैं, देखना होगा कि उन्हें ऋषभ पंत की कप्तानी में मौका मिलता है या नहीं.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026: मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया....टूर्नामेंट से बाहर हो गया सबसे बड़ा मैच विनर, 2 हैट्रिक लेकर रचा था इतिहास

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
PM Modi
भारत की रणनीतिक चाल: PM मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन, वायुसेना को मिलेगी मदद
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
Confident Group Chairman Suicide
ब्रीफकेस में रखते थे पिस्तौल... इनकम टैक्स की जांच के बीच CJ रॉय मौत पर उठे सवाल
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
Bhagwant Mann
मिशन ‘रंगला पंजाब’के तहत मान सरकार का बड़ा तोहफा, छात्रों को बांटा 271 करोड़ का वजीफा
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
sharad pawar
NCP का होने वाला था विलय, डेट भी थी फाइनल; NCP मर्जर पर शरद पवार का खुलासा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
Indian Army
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने जैश के आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
BJP president
BJP में अब 'ऑडिशन' से मिलेगी प्रमोशन! चुनावी राज्यों से होगा नेताओं का ट्रायल
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी