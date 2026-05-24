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Hindi Newsक्रिकेटअर्जुन ने लखनऊ में उड़ाया विकेट, तो सचिन-सारा ने सोशल मीडिया पर तोड़ी चुप्पी, तेंदुलकर परिवार का इमोशनल नोट वायरल

अर्जुन ने लखनऊ में उड़ाया विकेट, तो सचिन-सारा ने सोशल मीडिया पर तोड़ी चुप्पी, तेंदुलकर परिवार का इमोशनल नोट वायरल

Arjun Tendulkar LSG vs PBKS: अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए शानदार आईपीएल 2026 डेब्यू किया. सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे के धैर्य और मेहनत की तारीफ में एक इमोशनल मैसेज शेयर किया. सारा तेंदुलकर ने भाई पर गर्व जताया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 24, 2026, 06:51 AM IST
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अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर
अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर

Arjun Tendulkar LSG vs PBKS: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के लिए शनिवार (23 मई)  को अपना बहुप्रतीक्षित डेब्यू किया. वह मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में खेल चुके हैं, लेकिन लखनऊ के लिए उनका यह पहला मैच था. पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए अर्जुन ने अपने कोटे के पूरे चार ओवर फेंके और इकाना स्टेडियम में एक सटीक यॉर्कर के साथ प्रभसिमरन सिंह का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया. हालांकि, इस मैच में लखनऊ को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

अर्जुन के इस प्रदर्शन ने उनके पिता और दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ-साथ बहन सारा तेंदुलकर को भी भावुक कर दिया. दोनों ने अर्जुन की कड़ी मेहनत और खेल के प्रति उनके लगाव की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. सचिन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद बेटे की जमकर तारीफ की.

सचिन ने क्या लिखा?

सचिन तेंदुलकर आमतौर पर अपने बेटे के करियर पर सार्वजनिक रूप से कम ही टिप्पणी करते हैं. उन्होंने अर्जुन के धैर्य की सराहना की. उन्होंने 'X' पर लिखा, "शाबाश अर्जुन, मुझे गर्व है कि तुमने इस पूरे सीजन में खुद को कैसे संभाला. हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखा और अंतिम मैच तक मौके का इंतजार करते हुए सकारात्मक रहे. क्रिकेट क्षमता के साथ-साथ धैर्य की भी परीक्षा लेता है और तुमने आज दोनों को बखूबी संभाला.''

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सारा तेंदुलकर ने भाई को कैसे सराहा?

बहन सारा तेंदुलकर ने भी इंस्टाग्राम पर अर्जुन की प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, "मेरे छोटे भाई, तुम पूरी दुनिया की खुशियों के हकदार हो. मुझे तुम्हारी मेहनत दबाव को झेलने की क्षमता और तुम्हारे धैर्य पर बहुत गर्व है. तुम्हें हमेशा ढेर सारा प्यार.'' प्रशंसकों के बीच भी यह मैसेज काफी चर्चा में रहा, जो अर्जुन को आईपीएल स्तर पर नियमित रूप से गेंदबाजी करते देखना चाहते थे.

 

 

कैसी रही अर्जुन तेंदुलकर की गेंदबाजी?

ऋषभ पंत ने पावरप्ले के तुरंत बाद अर्जुन को आक्रमण पर लगाया. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की और प्रभसिमरन सिंह को सटीक बाउंसर फेंके जिससे बल्लेबाज थोड़ा असहज नजर आया. हालांकि, उनका दूसरा ओवर थोड़ा महंगा रहा, जिसमें श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन ने उनके खिलाफ 15 रन बटोरे.

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अर्जुन ने दबाव में कैसा प्रदर्शन किया?

मैच के 15वें ओवर में जब श्रेयस अय्यर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, तब अर्जुन ने दबाव में अपनी गेंदबाजी का असर दिखाया. उन्होंने एक बेहतरीन यॉर्कर डाली जिसने प्रभसिमरन सिंह (69 रन) को सीधे स्टंप्स के सामने फंसाया और एलबीडब्ल्यू (LBW) आउट कर अर्जुन को उनका पहला आईपीएल विकेट दिलाया. पारी के 17वें ओवर में भी उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ पांच रन खर्च किए.

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पंत की गलती कितनी महंगी पड़ी?

मैच के दौरान ऋषभ पंत द्वारा प्रभसिमरन सिंह का कैच छोड़ना लखनऊ को 49 रनों का भारी नुकसान दे गया. अगर पंत अर्जुन की उस तेज बाउंसर पर कैच पकड़ लेते, तो शनिवार का परिणाम अलग हो सकता था. इसके बावजूद अर्जुन ने इकाना में अपनी छाप छोड़ी और 4-0-36-1 के आंकड़ों के साथ लखनऊ के सबसे किफायती गेंदबाज रहे.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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