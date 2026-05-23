सचिन के बेटे पर LSG ने किया एहसान! आखिरी मैच में अर्जुन को उतारा तो सब हुए हैरान, IPL में कैसा है रिकॉर्ड?

Arjun Tendulkar: भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है. लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके इस सीजन के आखिरी मैच में अर्जुन को मैदान पर उतारने का बड़ा फैसला लिया है. आईपीएल 2026 सीजन से पहले हुए मिनी ऑक्शन में LSG ने सचिन के बेटे को 30 लाख रुपये में खरीदा था. अर्जुन प्रैक्टिस सेशन में लगातार पूरी ताकत झोंकते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. अब जब लखनऊ के लिए खोने को कुछ नहीं है तो पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच में टीम मैनेजमेंट और कप्तान ऋषभ पंत ने 26 वर्षीय ऑलराउंडर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. बड़ा सवाल ये भी है कि क्या LSG को अर्जुन के स्किल पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें तब मौका मिल रहा है, जब टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है.

13 मैचों तक बेंच पर बैठने के बाद मिला मौका

जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने मिनी ऑक्शन में अर्जुन तेंदुलकर पर दांव खेला था, तब ऐसा लगा था कि ये सीजन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. इससे पहले वो मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन वहां स्टार खिलाड़ियों की भरमार थी और यही वजह है कि सचिन के बेटे को ज्यादा मौके नहीं मिले. हालांकि, अर्जुन के लिए आईपीएल 2026 भी खामोशी में ही बिता. बहन सारा तेंदुलकर शुरुआत के मैचों में ये सोचकर सपोर्ट करने स्टेडियम आती रहीं कि उनके भाई को खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन 13 मैचों में अर्जुन बेंच पर बैठे रहे. अब सीजन के आखिरी मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला है. बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम मैनेजमेंट ने अर्जुन को हल्के में लिया? क्योंकि अगर इस मैच में वो फेल भी हुए तो उनपर सवाल उठाना बेवकूफी होगी.

अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल करियर

बाएं हाथ के मीडियम पेसर और लेफ्ट हैंड से ही बल्लेबाजी करने वाले अर्जुन तेंदुलकर ने 2023 में आईपीएल में डेब्यू किया था. उस सीजन में मुंबई इंडियंस की तरफ से उन्होंने 4 मुकाबले खेले. फिर 2024 में अर्जुन को सिर्फ एक मैच में मौका मिला था. अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल में अब तक 5 मुकाबले खेले हैं. गेंद से 3 विकेट चटकाए हैं, जबकि बल्ले से सिर्फ 13 रन बनाए हैं. ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो 26 साल के ऑलराउंडर ने अभी तक 29 मैचों में 35 विकेट चटकाए हैं और बल्ले से 189 रन बनाए हैं.

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LSG vs PBKS: दोनों टीमों की प्लेइंग XI

लखनऊ सुपर जाइंट्स (प्लेइंग इलेवन): जोश इंग्लिस, अर्शिन कुलकर्णी, निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (WK), प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल