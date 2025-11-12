Advertisement
trendingNow12999605
Hindi Newsक्रिकेट

अर्जुन तेंदुलकर का भी होगा स्वैप? MI-LSG में भी अदला-बदली, मुंबई को इस ऑलराउंडर की डिमांड

IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले प्लेयर्स के ट्रेड के चर्चे चारों तरफ फैले हैं. रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की डील लॉक नहीं हुई कि एक और खबर आ रही है. मुंबई इंडियंस भी एक धांसू ऑलराउंडर की फिराक में है जिसे अर्जुन तेंदुलकर से स्वैप करना चाह रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arjun Tendulkar
Arjun Tendulkar

IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले प्लेयर्स के ट्रेड के चर्चे चारों तरफ फैले हैं. रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की ट्रेड डील अभी ऑफीशियल नहीं हुई कि एक और खबर आ रही है. मुंबई इंडियंस भी एक धांसू ऑलराउंडर की फिराक में है जिसे अर्जुन तेंदुलकर से स्वैप करना चाह रही है. एमआई की डील लखनऊ सुपर जायंट्स से है जिससे प्लेयर्स की अदला-बदली की संभावना जताई जा रही है. 

किसकी फिराक में है मुंबई?

एमआई अर्जुन तेंदुलकर को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड करना चाहती है. यह इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड हो सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर को स्वैप करने की बात हो रही है. नियमों के मुताबिक ट्रेड का ऐलान बीसीसीआई करेगा जिसके चलते अभी किसी भी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

15 नवंबर तक हो जाएगा कंफर्म
 
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन और शार्दुल के एक्सचेंज स्वैप की संभावना है और इसका ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा. 15 नवंबर शाम 5 बजे तक रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी होने की आखिरी तारीख है. शार्दुल ठाकुर पिछले मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइज में साइन किया गया था.

ये भी पढे़ं .. नकवी की कट गई नाक... इस्लामाबाद धमाके से श्रीलंका दौरा होगा रद्द? PAK सिक्योरिटी से प्लेयर्स का उठा भरोसा

अर्जुन को नहीं मिला मौका

मुंबई की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल 2023 में डेब्यू किया था. उन्होंने 2023 में रोहित की कप्तानी में 4 मुकाबले खेले. अगले साल उन्हें महज 1 मुकाबला खेलने का मौका मिला. इसके बाद आईपीएल 2025 में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला. वहीं, शार्दुल ने एलएसजी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने बल्ले से मामूली योगदान (18 रन) दिया, लेकिन गेंद से प्रभावित करते हुए 13 विकेट लिए थे. अब देखना होगा कि वह मुंबई में शामिल होते हैं या नहीं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Arjun Tendulkar

Trending news

आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त