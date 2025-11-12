अर्जुन तेंदुलकर का भी होगा स्वैप? MI-LSG में भी अदला-बदली, मुंबई को इस ऑलराउंडर की डिमांड

IPL 2026: आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले प्लेयर्स के ट्रेड के चर्चे चारों तरफ फैले हैं. रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन की ट्रेड डील अभी ऑफीशियल नहीं हुई कि एक और खबर आ रही है. मुंबई इंडियंस भी एक धांसू ऑलराउंडर की फिराक में है जिसे अर्जुन तेंदुलकर से स्वैप करना चाह रही है. एमआई की डील लखनऊ सुपर जायंट्स से है जिससे प्लेयर्स की अदला-बदली की संभावना जताई जा रही है.

किसकी फिराक में है मुंबई?

एमआई अर्जुन तेंदुलकर को शार्दुल ठाकुर से ट्रेड करना चाहती है. यह इस सीजन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड हो सकता है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर को स्वैप करने की बात हो रही है. नियमों के मुताबिक ट्रेड का ऐलान बीसीसीआई करेगा जिसके चलते अभी किसी भी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

15 नवंबर तक हो जाएगा कंफर्म



क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन और शार्दुल के एक्सचेंज स्वैप की संभावना है और इसका ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा. 15 नवंबर शाम 5 बजे तक रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी होने की आखिरी तारीख है. शार्दुल ठाकुर पिछले मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन उन्हें बाद में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइज में साइन किया गया था.

अर्जुन को नहीं मिला मौका

मुंबई की तरफ से अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल 2023 में डेब्यू किया था. उन्होंने 2023 में रोहित की कप्तानी में 4 मुकाबले खेले. अगले साल उन्हें महज 1 मुकाबला खेलने का मौका मिला. इसके बाद आईपीएल 2025 में उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला. वहीं, शार्दुल ने एलएसजी के लिए 10 मैच खेले, जिसमें उन्होंने बल्ले से मामूली योगदान (18 रन) दिया, लेकिन गेंद से प्रभावित करते हुए 13 विकेट लिए थे. अब देखना होगा कि वह मुंबई में शामिल होते हैं या नहीं.