ननद-भाभी की मस्ती... अर्जुन की मंगेतर का ताजा वीडियो छाया, सारा तेंदुलकर का मजेदार पोस्ट वायरल

Arjun Tendulkar: क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. अर्जुन की कुछ हफ्तों पहले बिजनेसमैन की बेटी सानिया चंडोक के साथ सगाई हुई. जिसके बाद से ही सानिया पर फैंस की नजरें जमी हुई हैं. अब सानिया चंडोक का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:16 PM IST
Arjun Tendulkar: क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. अर्जुन की कुछ हफ्तों पहले बिजनेसमैन की बेटी सानिया चंडोक के साथ सगाई हुई. जिसके बाद से ही सानिया पर फैंस की नजरें जमी हुई हैं. अब सानिया चंडोक का एक ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सारा तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

ननद-भाभी की मस्ती

क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर के 26 साल के होने के कुछ हफ्ते बाद सारा का ये पोस्ट देखने को मिला है. सारा और सानिया सगाई से पहले भी एक साथ नजर आती रही हैं. सारा ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है जिसमें वह और सानिया अपने पेट्स के साथ मजे लेती दिख रही हैं. सारा डॉग्स की पूछ को माइक लगाकर स्पीच भी दे रही हैं, दूसरी तरफ सानिया भी सारा के साथ पेट्स के साथ खेलती दिखीं.

अगस्त में हुई थी सगाई

अर्जुन और सानिया की सगाई की खबरें दो महीने पहले अगस्त में आईं थी. सचिन तेंदुलकर ने भी कमेंट बॉक्स में अर्जुन की सगाई की पुष्टि की थी. शादी की तारीख का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. सारा की वीडियो देख फैंस सानिया को कमेंट बॉक्स में भाभी बुलाते दिख रहे हैं. सारा ने हाल ही में अर्जुन के बर्थडे पर एक यादगार पोस्ट किया और उन्हें बर्थडे विश किया था.

गोवा के लिए खेल रहे अर्जुन

अर्जुन वर्तमान में घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हाल ही में अलूर में के थिम्मापैया मेमोरियल टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. आईपीएल 2026 पर अर्जुन की नजरें होंगी, पिछले सीजन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सीजन में अर्जुन कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

