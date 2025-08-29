सगाई के बाद पहली बार साथ दिखे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, सचिन तेंदुलकर ने शेयर की फोटो
सगाई के बाद पहली बार साथ दिखे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, सचिन तेंदुलकर ने शेयर की फोटो

Who is Saaniya Chandok: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सगाई के बाद पहली बार एक साथ दिखे. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक भी नजर आ रहे हैं.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:39 PM IST
सगाई के बाद पहली बार साथ दिखे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, सचिन तेंदुलकर ने शेयर की फोटो

Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Engagement: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सगाई के बाद पहली बार एक साथ दिखे. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक भी नजर आ रहे हैं. 13 अगस्त को खबरें आईं कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की मुंबई के बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. इसकी पुष्टि हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने खुद फैंस के साथ Reddit पर एक लाइव Question-Answer सेशन में की.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Arjun TendulkarSaaniya ChandokArjun Tendulkar Saaniya Chandok Engagement

;