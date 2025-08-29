सगाई के बाद पहली बार साथ दिखे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, सचिन तेंदुलकर ने शेयर की फोटो

Who is Saaniya Chandok: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सगाई के बाद पहली बार एक साथ दिखे. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक भी नजर आ रहे हैं.
Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Engagement: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सगाई के बाद पहली बार एक साथ दिखे. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक भी नजर आ रहे हैं. 13 अगस्त को खबरें आईं कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की मुंबई के बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. इसकी पुष्टि हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने खुद फैंस के साथ Reddit पर एक लाइव Question-Answer सेशन में की.