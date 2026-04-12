अर्जुन या फिर शुभमन गिल?...LSG के रंग में रंगी भाभी सानिया...सारा का 'सीक्रेट' सपोर्ट देख फैंस हैरान, यूं लिए मजे

LSG vs GT: आईपीएल 2026 का 19वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. इकाना स्टेडियम में चल रही जंग के बीच स्टैंड्स में बैठी सारा तेंदुलकर ने सबका ध्यान खींच लिया. सारा अपनी भाभी सानिया चंडोक के साथ मैच का लुत्फ उठाने पहुंची हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में एक तरफ सानिया पूरी तरह से लखनऊ की जर्सी में रंगी नजर आईं, वहीं सारा ने बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहनी थी. सारा की इस सादगी को देख फैंस ने बिना देर किए एक कठिन सवाल पूछ लिया.

सारा तेंदुलकर की तस्वीर पर तरह-तरह के कमेंट आ रहे हैं. फैंस ने अर्जुन तेंदुलकर और शुभमन गिल का नाम लेकर पूछा कि आखिर वो किसे सपोर्ट करने पहुंची हैं?

कुछ फैंस ने तो अपने आप ही मान लिया है कि सानिया चंडोक अपने पति अर्जुन के लिए लखनऊ को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि सादे कपड़ों में नजर आईं सारा तेंदुलकर गुजरात टाइटंस के सपोर्ट में हैं, जिसके कप्तान 'प्रिंस' यानी शुभमन गिल हैं. फैंस ऐसा इसलिए मान रहे हैं कि सारा और गिल के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दोनों ने कभी रिलेशन में होने या एक-दूसरे को डेट करने की पुष्टि नहीं की है.

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यूजर्स ने क्या क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा कि अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंडोक लखनऊ सुपर जायंट्स की टी-शर्ट में हैं, जबकि सारा कुर्ती में. समझ रहे हो.

एक अन्य यूजर ने पूछा कि आखिर आप सपोर्ट किसे कर रही हो?

एक अन्य यूजर ने लिखा कि अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी ने उन्हें चीयर करने के लिए LSG की जर्सी पहनी, लेकिन सारा तेंदुलकर ने ऐसा नहीं किया. क्या वह मन ही मन अभी भी गुजरात टाइटंस को सपोर्ट करती हैं?

एक यूजर ने अलग ही कमेंट किया. कमेंट में लिखा सारा तेंदुलकर की भाभी, यानी अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी लखनऊ को सपोर्ट करने के लिए LSG की जर्सी पहनकर आई हैं. सारा तेंदुलकर ने LSG की जर्सी क्यों नहीं पहनी? क्या वह अब भी दिल से मुंबई इंडियंस को ही सपोर्ट करती हैं? बता दें कि सारा के पिता दिग्गज सचिन तेंदुलकर आईपीएल में मुंबई के लिए खेले, इसलिए वो कई बार मुंबई को सपोर्ट करती रही हैं.

मैच से पहले जब सारा तेंदुलकर लखनऊ पहुंची थीं, तो मीडिया ने उनसे एक सवाल बार-बार पूछा था कि वो किसे सपोर्ट करने वाली हैं? उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सारा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई थीं.

मैच का लेखा-जोखा

अगर मैच की बात करें तो लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए हैं. अब अगर जीटी को यह मैच जीतना है तो उसे 165 रन बनाने होंगे. लखनऊ के लिए सबसे बड़ी पारी ओपनर एडन मार्करम ने खेली, जिन्होंने 21 बॉल पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन बनाए. वहीं जीटी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 4 विकेट निकाले.

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