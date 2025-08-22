एक ही फ्रेम में सचिन तेंदुलकर और उनकी होने वाली बहू, सारा तेंदुलकर के नए बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग में आईं नजर

महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसके कुछ फोटोज में वह और उनकी होने वाली बहू सानिया चंडोक एक ही फ्रेम में नजर आए. दरअसल, यह मौका था सारा तेंदुलकर के पिलेट्स स्टूडियो की ओपनिंग का, जिसमें अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक भी शरीक हुईं.
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने मुंबई में पिलेट्स स्टूडियो की शुरुआत की है. सचिन तेंदुलकर ने इस खुशी के पल को खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा किया. सचिन तेंदुलकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सारा तेंदुलकर को इस नए सफर की शुभकामनाएं देते हुए कुछ फोटोज भी पोस्ट किए. सारा तेंदुलकर के पिलेट्स स्टूडियो की ग्रैंड ओपनिंग में उनकी होने वाली भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक भी पहुंचीं.
एक ही फ्रेम में सचिन और सानिया चंडोक
सचिन तेंदुलकर ने जो फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, उनमें से कुछ में उनकी होने वाली बहू भी नजर आ रही हैं. सारा तेंदुलकर ने स्टूडियो की ओपेनिंग पापा सचिन, मां अंजलि तेंदुकलर, नानी और होने वाली भाभी सानिया चंडोक के साथ मिलकर रिबन काटकर की. इस खुशी के मौके पर केक भी काटा गया. बेटी की इस कामयाबी पर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी. हालांकि, अर्जुन तेंदुलकर इस मौके पर नहीं दिखे. सचिन तेंदुलकर ने सारा के सपने को पूरा करने के समर्पण की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इसके लिए अथक परिश्रम किया है.
सचिन तेंदुलकर के लिए गर्व का पल
सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपने लिए इस गर्व के पल को बयां करते हुए लिखा, 'पेरेंट्स के तौर पर आप हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों को कुछ ऐसा मिले जो उन्हें सचमुच पसंद हो. सारा को पिलेट्स स्टूडियो खोलते देखना हमारे दिलों को छू लेने वाले पलों में से एक है. उसने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास से, ईंट-दर-ईंट, यह सफर तय किया है.' उन्होंने आगे लिखा, 'पोषण और शारीरिक गतिविधि हमारे जीवन में हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और उसे अपनी आवाज में उस विचार को आगे बढ़ाते देखना वाकई खास है. सारा, हमें इससे ज्यादा गर्व नहीं हो सकता. इस सफर के लिए बधाई जो तुम शुरू करने वाली हो.'
क्या है पिलेट्स स्टूडियो?
पिलेट्स स्टूडियो एक विशेष फिटनेस स्पेस होता है, जहां लोग पिलेट्स का अभ्यास करते हैं. यह एक कम प्रभाव वाला एक्सरसाइज सिस्टम है जो शक्ति, लचीलेपन, मुद्रा और नियंत्रित श्वास पर फोकस होता है. ऐसे स्टूडियो अक्सर रिफॉर्मर, मैट और प्रतिरोध उपकरणों जैसे उपकरणों से सुसज्जित होते हैं, जहां ट्रेंड इंस्ट्रक्टर क्लाइंट्स को कोर स्ट्रेंथ और समग्र शारीरिक संतुलन में सुधार के लिए अनुकूलित व्यायामों का मार्गदर्शन करते हैं.
सारा तेंदुलकर ने भी किया पोस्ट
सारा तेंदुलकर ने भी अपने पिलेस्ट स्टूडियो की ग्रैंड ओपनिंग के कुछ फोटोज शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'एक नया अध्याय, एक नया घर... प्रेम, विश्वास और अनंत कृतज्ञता से निर्मित.' फैंस सारा तेंदुलकर को इस नै शुरुआत के लिए बधाइयां दे रहे हैं. हाल ही में खबरें आईं कि सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की मुंबई के फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. एक प्राइवेट फंक्शन में यह इंगेजमेंट हुई. हालांकि, अभी तक दोनों परिवारों की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस बीच कई मौकों पर सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक साथ नजर आ चुकी हैं.