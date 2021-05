मेंस क्रिकेट में मां-बेटे की जोड़ी हुई सुपरहिट, 143 रन की साझेदारी कर सबको धोया

नई दिल्ली: क्रिकेट के खेल में अक्सर बड़े-बड़े कारनामें देखने को मिलते हैं. कई बार खिलाड़ी ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बना देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था. अब एक मां और बेटे की जोड़ी की बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं. ये किस्सा इंग्लैंड की एक लीग मैच का है.

इंग्‍लैंड की पूर्व क्रिकेटर एरेन ब्रिंडल (Arran Brindle) ने अपने 12 साल के बच्चे के साथ मिलकर कमाल की बल्लेबाजी की. एरेन ने अपने बेटे हैरी ब्रिंडल (Harry Brindle) के साथ मिलकर पुरुषों के क्लब मैच में 143 रन की शानदार ओपनिंग साझेदारी की. बता दें कि लिंकन एंड डिस्ट्रिक्‍ट लीग में ओंबी सीसी ट्रोजंस के लिए खेलते हुए नेटलहम क्रिकेट एकेडमी XI के खिलाफ इस मां-बेटे की जोड़ी ने 142 रनों के लक्ष्‍य का बिना विकेट गंवाए पीछा कर लिया.

Is this the first 100 opening partnership by a mum and son in men’s league cricket ??? @BBCSport @bbctms @SkyCricket @henrymoeranBBC @ConnorCricket @C_Edwards23 @SundayLeague13 pic.twitter.com/Lscl2PLIYq

एरेन ब्रिंडल (Arran Brindle) का इंटरनेशनल करियर शानदार रहा था. इंग्‍लैंड महिला क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए एरेन ने 134 मैचों में 2852 रन बनाए थे. इसके अलावा उन्होंने तीन बार अपनी टीम के साथ मिलकर एशेज सीरीज भी जीती थी. एरेन इसके अलावा सबसे युवा इंटरनेशनल कप्‍तान भी रहीं.

Happy birthday to former England batter Arran Brindle

She holds the record for the highest opening partnership in women’s Tests, with Caroline Atkins

She was also the first woman to score a century in men's Premier League cricket pic.twitter.com/Y03JZOrc1w

— ICC (@ICC) November 23, 2020