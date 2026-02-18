घमंड ने बाबर आजम को किया बर्बाद! भारत को हराकर ड्रेसिंग रूम में की थी शर्मनाक हरकत, 5 साल बाद खुला राज

Babar Azam: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने बड़ा खुलासा किया है. 15 फरवरी को कोलंबो में हुए मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा था. इस मुकाबले में पाक के दो धुरंधर खिलाड़ी बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने खराब प्रदर्शन किया था. दुनियाभर के फैंस बाबर और अफरीदी की आलोचना कर रहे हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम का वो सच बता रहे हैं, जिससे दुनिया अनजान है.

दरअसल, 2021 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था. दुबई में हुए उस मुकाबले में बाबर आजम ने बल्ले से और शाहीन अफरीदी ने गेंद से कमाल किया था. टी20 विश्व कप के अभी तक के इतिहास में ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान की इकलौती जीत है. मोहम्मद यूसुफ ने उसी मैच का जिक्र करते हुए बाबर, शाहीन और कुछ सीनियर खिलाड़ियों की पोल खोल दी है.

घमंड ने बाबर आजम को किया बर्बाद?

वायरल हो रहे वीडियो में पाक के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ एक पॉडकास्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पोल खोलते दिखे. उन्होंने कहा कि 2021 में भारत को हराने के बाद कुछ सीनियर खिलाड़ी के पांव जमीन पर नहीं थे. उनमें अचानक बड़ा बदलाव आया, जिससे ड्रेसिंग रूम का माहौल बिगड़ा. आलम ये था कि हे हेड कोच कुछ बोलते भी थे तो ये खिलाड़ी अपने फोन में खोए रहते थे. उनमें घमंड आ गया था. मोहम्मद यूसुफ ने आगे कहा कि चाहे आप कितनी भी सफलता हासिल कर लें, पांव जमीन पर होना चाहिए.

मोहम्मद यूसुफ ने खोल दी पोल

पॉडकास्ट में मोहम्मद यूसुफ ने आगे कहा कि आप पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों को देख लीजिए. इंजमाम उल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े कारनामे किए, लेकिन वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे. 2021 में भारत को हराने के बाद पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी खुद को सबसे अच्छा समझने लगे थे. मोहम्मद यूसुफ ने इस इंटरव्यू में बाबर आजम या किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बाबर, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर्स पर ही था.

नामीबिया के खिलाफ मैच में बाबर आजम की बेइज्जती

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान का सामना नामीबिया से हो रहा है. अगर पाकिस्तान को सुपर-8 में जगह बनानी है तो उन्हें हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा. अहम मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव हुआ. प्रीमियम तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. बाबर आजम प्लेइंग इलेवन का हिस्सा तो थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बल्लेबाजी का मौका ही नहीं दिया. उनसे पहले शादाब खान बैटिंग करने आ गए, लेकिन बाबर ड्रेसिंग रूम में अपने मौके का इंतजार करते रह गए. नामीबिया के खिलाफ मैच में ओपनर साहिबजादा फरहान ने शानदार शतक जड़ा और पाकिस्तान ने नामीबिया के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा.

