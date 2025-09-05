टीम इंडिया के दो गेंदबाज एशिया कप में लगाएंगे अनोखा शतक! पहली बार बनेगा ये महारिकॉर्ड

डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलेगी. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दो भारतीय गेंदबाज अनोखा शतक लगाने की दहलीज पर हैं. एक गेंदबाज तो इस उपलब्धि को नाम करने से सिर्फ एक कदम दूर है. वहीं, दूसरा गेंदबाज भी ज्यादा दूर नहीं. भारत के टी20 इतिहास में ऐसा पहली बार होगा, जब कोई गेंदबाज यह अनोखा शतक लगाने का कारनामा करेगा. आइए जानते हैं ये दो खिलाड़ी हैं कौन...

दो गेंदबाज लगाएंगे ये अनोखा शतक

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. इस बार टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. 2016 और 2022 के बाद यह तीसरा मौका है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के पास टूर्नामेंट के दौरान एक अनोखा शतक पूरा करने का शानदार मौका है. दरअसल, ये दोनों ही भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटों का शतक पूरे करने वाले गेंदबाज बनने की दहलीज पर हैं. अभी तक भारत का कोई भी गेंदबाज इस फॉर्मेट में 100 विकेट है ले पाया है.

एक कदम दूर ये स्टार

अर्शदीप सिंह टी20 फॉर्मेट में भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज हैं. 2022 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने अब तक खेले 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं. एक और विकेट लेते ही उनके टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट हो जाएंगे और ऐसा करने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे. हार्दिक पांड्या ने टी20 में 2016 में डेब्यू किया था. अब तक 114 टी20 मैचों में हार्दिक पांड्या 94 विकेट ले चुके हैं. 6 विकेट लेते ही टी20 में उनके भी 100 विकेट हो जाएंगे. हार्दिक टी20 में 100 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन सकते हैं. अर्शदीप को 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है. ऐसे में पूरी संभावना है कि हार्दिक से पहले वे ही टी20 विकेटों का शतक पूरा करेंगे.

ये खिलाड़ी बन सकता था नंबर-1

टी20 में भारत की तरफ से 100 विकेट लेने की उपलब्धि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम हो सकती थी, लेकिन उन्हें 13 अगस्त 2023 के बाद टी20 मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं और फिलहाल भारत की तरफ से टी20 फॉर्मेट के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं. जसप्रीत बुमराह भी टी20 में 89 विकेट ले चुके हैं. वह एशिया कप का हिस्सा हैं. देखना होगा कि वह 100 विकेटों का आंकड़ा छू पाते हैं या नहीं. भारत का एशिया कप में सफर 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से शुरू होगा. इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से मुकाबला होना है.