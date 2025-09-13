पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच में 'शतक' लगाएगा भारत का ये खूंखार गेंदबाज, ऐसा करने वाला बनेगा पहला भारतीय

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का महामुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. एक गेंदबाज ऐसा है, जो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में अकेले दम पर जीत दिला सकता है. भारत का ये गेंदबाज पाकिस्तान को तहस-नहस कर सकता है. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में पूरी नजरें भले ही जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव पर टिकी रहेंगी, लेकिन एक गेंदबाज ऐसा है जो इनसे भी ज्यादा घातक साबित हो सकता है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में रविवार 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह खेलने उतर सकते हैं.

T20I मैच में 'शतक' लगाएगा भारत का ये खूंखार गेंदबाज

टीम प्रबंधन और फैंस को खतरनाक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह से बहुत उम्मीदें हैं. अर्शदीप सिंह पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं. अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल मैचों में 'विकेटों का शतक' पूरा करने से महज एक विकेट दूर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप 2025 के मैच में एक विकेट लेते ही अर्शदीप सिंह इतिहास रच देंगे. अर्शदीप सिंह इसी के साथ ही टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे. भारत का कोई भी गेंदबाज अभी तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रहा है.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज

1. अर्शदीप सिंह - 99 विकेट

2. युजवेंद्र चहल - 96 विकेट

3. हार्दिक पांड्या - 94 विकेट

4. जसप्रीत बुमराह - 90 विकेट

5. भुवनेश्वर कुमार - 90 विकेट

पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक

अर्शदीप सिंह नई गेंद के साथ पावर-प्ले और बीच के ओवरों में बेहद खतरनाक साबित होते हैं. अर्शदीप सिंह पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह के साथ टीम इंडिया के लिए नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. अर्शदीप सिंह लगातार 140+ Kmph की गति से गेंदबाजी करते हैं. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह घातक यॉर्कर मारने में भी माहिर हैं. अर्शदीप सिंह ने दुनियाभर के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए हैं. अर्शदीप सिंह के पास बदल-बदल कर ‘वाइड यॉर्कर’ और ‘ब्लॉक-होल’ में गेंदबाजी करने की क्षमता है.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में बेहतरीन रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह ने भारत के लिए 63 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 18.3 की गेंदबाजी औसत से 99 विकेट झटके हैं. अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल मैचों में बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 9 रन देकर 4 विकेट रहा है. अर्शदीप सिंह ने 7 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ T20I मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. अर्शदीप सिंह ने इसके अलावा भारत के लिए 9 वनडे मैचों में 14 विकेट हासिल किए हैं. 82 IPL मैचों में अर्शदीप सिंह ने 97 विकेट हासिल किए हैं. अर्शदीप सिंह पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल खेलते हैं और वह अपनी खतरनाक तेज गेंदबाजी का नमूना दिखा चुके हैं.