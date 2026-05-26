विवादों की पिच पर 'बोल्ड' हुए अर्शदीप सिंह, इंस्टाग्राम पर चलाया 'सफाई अभियान', विराट कोहली के साथ रील भी डिलीट

Arshdeep Singh Instagram Cleanup: अर्शदीप सिंह ने विवादों के बीच अपने इंस्टाग्राम से 200 से अधिक पोस्ट हटा दिए हैं. तिलक वर्मा और युजवेंद्र चहल से जुड़े विवादों के बाद उन्होंने यह 'सोशल मीडिया क्लीनअप' किया है.
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Arshdeep Singh Instagram Cleanup: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी हालिया ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर हो रही भारी आलोचना का सामना करना पड़ा. इन आलोचनाओं से परेशान होकर अर्शदीप ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरी तरह से 'रीसेट' कर दिया है. पिछले 24 घंटों में इस बाएं हाथ के गेंदबाज के इंस्टाग्राम प्रोफाइल से पोस्ट की संख्या नाटकीय रूप से घटी है और अब कुल पोस्ट की संख्या केवल 44 रह गई है.
गौर करने वाली बात यह है कि बचे हुए अधिकांश पोस्ट केवल ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रमोशनल विज्ञापनों तक सीमित हैं, जो निजी और अनौपचारिक कंटेंट की जानबूझकर की गई सफाई का संकेत देते हैं. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत के बाद दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली के साथ बनाए गए रील को भी डिलीट कर दिया.
अर्शदीप ने क्यों उठाया ये कदम?
सोशल मीडिया पर यह अचानक उठाया गया कदम उन कई विवादों के बाद आया है, जिन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया था. इनमें सबसे बड़ा विवाद एक स्नैपचैट वीडियो था, जिसमें अर्शदीप को मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा के खिलाफ 'अंधेरे' जैसे नस्लीय शब्द का इस्तेमाल करते देखा गया, जिससे फैंस में भारी नाराजगी फैल गई थी.
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चहल को ई-सिगरेट पीते देखा गया
उनके एक अन्य वीडियो में पंजाब किंग्स के उनके साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को कथित तौर पर ई-सिगरेट पीते देखा गया. इससे अर्शदीप की सोशल मीडिया मौजूदगी पर सवाल खड़े हो गए. अब इंस्टाग्राम पर सफाई अभियान चलाने के बाद उनका इकलौत महत्वपूर्ण पोस्ट पंजाब किंग्स से जुड़ा है. उन्होंने टीम के बाहर होने के बाद एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, ''सब्र. शुक्र. पंजाब.''
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पंजाब किंग्स का सफर निराशाजनक
सोशल मीडिया का यह घटनाक्रम अर्शदीप के लिए पेशेवर रूप से भी कठिन समय पर आया है. पंजाब किंग्स का आईपीएल सीजन बेहद दुखद मोड़ पर समाप्त हुआ.पंजाब ने सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी और लगातार आठ मैचों की जीत के साथ प्लेऑफ की प्रबल दावेदार बनकर उभरी थी. टीम ने 7 में से 6 मैच जी थे और एक मुकाबला रद्द हुआ था. इस तरह उसके 7 मैचों में 13 अंक थे. टीम अगले सात मैचों में सिर्फ दो अंक ही हासिल कर पाई.
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