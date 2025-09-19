आखिरकार मिल ही गया मौका, मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा ये भारतीय गेंदबाज
Advertisement
trendingNow12929076
Hindi Newsक्रिकेट

आखिरकार मिल ही गया मौका, मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा ये भारतीय गेंदबाज

टीम इंडिया एशिया कप का आखिरी लीग मैच ओमान  के खिलाफ खेल रही है. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया  का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arshdeep Singh
Arshdeep Singh

टीम इंडिया एशिया कप का आखिरी लीग मैच ओमान  के खिलाफ खेल रही है. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया  का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उनके पास जबरदस्त मौका है ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने का.

  1. टीम इंडिया एशिया कप का आखिरी लीग मैच ओमान  के खिलाफ खेल रही है. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया  का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. लीग मैच के आखिरी मैच में टीम इंडिया में कई फेरबदल किए गए हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया है. उनकी जगह टीम में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को जगह मिली है.  अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उनके पास जबरदस्त मौका है ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने का.
  2. अर्शदीप रच देंगे इतिहास
    ओमान और भारत के खिलाफ खेले  जा रहे मैच में अर्शदीप सिंह के पास एक सुनहरा मौका है. अगर आज वो भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वो भारत के लिए इतिहास रच देंगे. दरअसल, अर्शदीप ने अपने अभी तक के टी20 करियर में 99 विकेट झटके हैं. वह 1 और विकेट लेते ही 100 विकेट हासिल कर लेंगे. भारत के लिए  टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप पहले गेंदबाज बन जाएंगे और दुनिया के 25वें.
  3. लिस्ट में ये दिग्गज भी शामिल
    भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी 20I में सबसे ज्यादा 99 विकेट हासिल किए हैं. अर्शदीप सिंह के अलावा दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं. चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वने 116 मैचों में 95 विकेट हासिल किए हैं. टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मामले में 72 मैचों 92 विकेट के साथ चौथे पायदान पर हैं.
  4. अर्शदीप सिंह का टी20I करियर
    अर्शदीप सिंह ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी. उन्होंने अभी तक अपने करियर में खेले 64 मैचों की 63 पारियों में 8.23 की इकोनॉमी से 99 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 रनों का रहा है.  आज अर्शदीप के सामने शानदार मौका है टी20I में अनोखा रिकॉर्ड कायम करने का. 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singh

Trending news

मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स के गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स के गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
;