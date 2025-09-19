आखिरकार मिल ही गया मौका, मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगा ये भारतीय गेंदबाज

टीम इंडिया एशिया कप का आखिरी लीग मैच ओमान के खिलाफ खेल रही है. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उनके पास जबरदस्त मौका है ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने का.
- टीम इंडिया एशिया कप का आखिरी लीग मैच ओमान के खिलाफ खेल रही है. टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. लीग मैच के आखिरी मैच में टीम इंडिया में कई फेरबदल किए गए हैं. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया गया है. उनकी जगह टीम में हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को जगह मिली है. अर्शदीप सिंह का टी20 इंटरनेशनल में ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. उनके पास जबरदस्त मौका है ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम करने का.
- अर्शदीप रच देंगे इतिहास
ओमान और भारत के खिलाफ खेले जा रहे मैच में अर्शदीप सिंह के पास एक सुनहरा मौका है. अगर आज वो भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो वो भारत के लिए इतिहास रच देंगे. दरअसल, अर्शदीप ने अपने अभी तक के टी20 करियर में 99 विकेट झटके हैं. वह 1 और विकेट लेते ही 100 विकेट हासिल कर लेंगे. भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले अर्शदीप पहले गेंदबाज बन जाएंगे और दुनिया के 25वें.
- लिस्ट में ये दिग्गज भी शामिल
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी 20I में सबसे ज्यादा 99 विकेट हासिल किए हैं. अर्शदीप सिंह के अलावा दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज युजवेंद्र चहल हैं. चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट हासिल किए हैं. वहीं, भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वने 116 मैचों में 95 विकेट हासिल किए हैं. टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मामले में 72 मैचों 92 विकेट के साथ चौथे पायदान पर हैं.
- अर्शदीप सिंह का टी20I करियर
अर्शदीप सिंह ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ की थी. उन्होंने अभी तक अपने करियर में खेले 64 मैचों की 63 पारियों में 8.23 की इकोनॉमी से 99 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 रनों का रहा है. आज अर्शदीप के सामने शानदार मौका है टी20I में अनोखा रिकॉर्ड कायम करने का.
