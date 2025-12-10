Advertisement
trendingNow13035859
Hindi Newsक्रिकेट

3 साल 107 विकेट..., 22 गज की पट्टी पर धारदार गेंदबाजी से काटा बवाल, टी20I में भारत के 3 सबसे बड़े स्टार

भारत और दक्षिण  अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की जीत हुई. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के भारी अंतर से रौंद कर रख दिया है. टीम इंडिया ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में सभी सेक्शन में दम दिखाकर मैच को अपने नाम किया. हम आपको बताते हैं भारतीय टीम की ओर से टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Arshdeep Singh
Arshdeep Singh

भारत और दक्षिण  अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की जीत हुई. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के भारी अंतर से रौंद कर रख दिया है. टीम इंडिया ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में सभी सेक्शन में दम दिखाकर मैच को अपने नाम किया. टीम इंडिया में 2 महीने बाद वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए जरूरत के समय टीम के लिए रन बनाए और अपने करियर की 6 वीं हाफ सेंचुरी ठोकी. उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम का स्कोर 175 रन जा पहुंचा. पांड्या ने साथ ही गेंद से भी कमाल करते हुए 1 विकेट चटकाए. उनके साथी अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए.चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय टीम की ओर से टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

अर्शदीप सिंह
साल 2022 में अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने क्या खूब गदर काटा है. बता दें कि उन्होंने अपने छोटे से टी20 करियर में अभी तक खेले 69 मैचों की 68 पारियों में 8.35 की इकोनॉमी से 107 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है. अर्शदीप ने अपने करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में अर्शदीप सिंह टी20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं.

जसप्रीत बुमराह
भारतीय टीम के नंबर 1 गेंदबाज और दुनिया भर में अपनी गेंदबाजी के दम पर ख्याति बटोरने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर पर हैं. बुमराह ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 81 मैचों की 78 पारियों 6.35 की इकोनॉमी से 101 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस 3/7 की रही है. वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20 क्रिकेट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हार्दिक पांड्या
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. हार्दिक ने साल 2016 में 26 जनवरी के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 121 मैचों की 109 पारियों में 8.22 की इकोनॉमी से 99 विकेट चटकाने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. बता दें की अगर पांड्या 1 विकेट और ले लेते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20I में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले ऑलराउंडर बन जाएंगे.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Arshdeep singhHardik Pandya lethal

Trending news

Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 7): आज फिर संसद हंगामे के आसार, चुनाव सुधार पर अमित शाह देंगे विपक्ष के सवालों के जवाब
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
Goa Nightclub Fire
लूथरा ब्रदर्स पर कसेगा शिकंजा या मिलेगी जमानत; भाइयों ने कोर्ट में दायर की याचिका
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
Bihar News
NDA को सत्ता तो फिर मिल गई, वो दिन कब आएगा जब लोग गर्व से कहेंगे- चलो चलते हैं बिहार
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
IBCA
ग्लोबल लीडर बना भारत... इन मामलों में चीन-अमेरिका को किया पीछे; रूस भी बनेगा हिस्सा?
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
Fake Birth Certificates Case
नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वालों की खैर नहीं! 367 लोगों के खिलाफ कहां हो गई FIR
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
Rahul Gandhi Germany Tour
'विदेश नायक ड्यूटी के बजाय...', राहुल गांधी के जर्मनी दौरे से पहले छिड़ी बहस
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
PM Modi
उस गवर्नर की कहानी जिन्‍होंने 1942 में दी थी विभाजन की चेतावनी, PM मोदी ने किया याद
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
West Bengal
बंगाल चुनाव के लिए कैसे सिंबल की राजनीति खेलने लगी भाजपा? पसोपेश में TMC-कांग्रेस
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
PM Modi
कौन बनेगा PM मोदी का उत्तराधिकारी? RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिया जवाब
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?
Odisha news
हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और...ओडिशा के इस जिले में क्यों बढ़ा तनाव?