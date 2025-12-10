3 साल 107 विकेट..., 22 गज की पट्टी पर धारदार गेंदबाजी से काटा बवाल, टी20I में भारत के 3 सबसे बड़े स्टार

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की जीत हुई. भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों के भारी अंतर से रौंद कर रख दिया है. टीम इंडिया ने बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में सभी सेक्शन में दम दिखाकर मैच को अपने नाम किया. टीम इंडिया में 2 महीने बाद वापसी कर रहे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए जरूरत के समय टीम के लिए रन बनाए और अपने करियर की 6 वीं हाफ सेंचुरी ठोकी. उनके दमदार प्रदर्शन की बदौलत टीम का स्कोर 175 रन जा पहुंचा. पांड्या ने साथ ही गेंद से भी कमाल करते हुए 1 विकेट चटकाए. उनके साथी अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए.चलिए हम आपको बताते हैं भारतीय टीम की ओर से टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 3 गेंदबाजों के बारे में.

अर्शदीप सिंह

साल 2022 में अपने टी20 करियर की शुरुआत करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने क्या खूब गदर काटा है. बता दें कि उन्होंने अपने छोटे से टी20 करियर में अभी तक खेले 69 मैचों की 68 पारियों में 8.35 की इकोनॉमी से 107 विकेट झटके हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/9 का रहा है. अर्शदीप ने अपने करियर में 2 बार 4 विकेट हॉल पूरा किया है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में अर्शदीप सिंह टी20 के नंबर 1 गेंदबाज हैं.

जसप्रीत बुमराह

भारतीय टीम के नंबर 1 गेंदबाज और दुनिया भर में अपनी गेंदबाजी के दम पर ख्याति बटोरने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नंबर पर हैं. बुमराह ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2016 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 81 मैचों की 78 पारियों 6.35 की इकोनॉमी से 101 विकेट लेने का कारनामा किया है. उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस 3/7 की रही है. वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20 क्रिकेट के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं.

हार्दिक पांड्या

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं. हार्दिक ने साल 2016 में 26 जनवरी के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टी20 करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में खेले 121 मैचों की 109 पारियों में 8.22 की इकोनॉमी से 99 विकेट चटकाने का प्रचंड रिकॉर्ड कायम किया है. बता दें की अगर पांड्या 1 विकेट और ले लेते हैं, तो वह भारतीय क्रिकेट इतिहास में टी20I में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले ऑलराउंडर बन जाएंगे.