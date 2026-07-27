IPL-टीम इंडिया से मिलते हैं करोड़ों, समरीन कहां से करती हैं कमाई, दोनों में कौन ज्यादा अमीर?

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. अर्शदीप सिंह अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने 26 जुलाई को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर पर प्यार लुटाया, जिससे रिलेशनशिप पर ठप्पा लग चुका है. दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं और दोनों को कई बार साथ में देखा गया. अब कई फैंस के जेहन में सवाल होगा, कि समरीन क्या करती हैं और कितना कमाती हैं, तो हम आपको डिटेल में बताते हैं.