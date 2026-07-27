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IPL-टीम इंडिया से मिलते हैं करोड़ों, समरीन कहां से करती हैं कमाई, दोनों में कौन ज्यादा अमीर?

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. अर्शदीप सिंह अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने 26 जुलाई को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर पर प्यार लुटाया, जिससे रिलेशनशिप पर ठप्पा लग चुका है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 27, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:42 PM IST
IPL-टीम इंडिया से मिलते हैं करोड़ों, समरीन कहां से करती हैं कमाई, दोनों में कौन ज्यादा अमीर?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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