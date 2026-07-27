IPL-टीम इंडिया से मिलते हैं करोड़ों, समरीन कहां से करती हैं कमाई, दोनों में कौन ज्यादा अमीर?

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. अर्शदीप सिंह अपने प्रदर्शन के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ चुके हैं. उन्होंने 26 जुलाई को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी गर्लफ्रेंड समरीन कौर पर प्यार लुटाया, जिससे रिलेशनशिप पर ठप्पा लग चुका है. दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें लंबे समय से चल रही हैं और दोनों को कई बार साथ में देखा गया. अब कई फैंस के जेहन में सवाल होगा, कि समरीन क्या करती हैं और कितना कमाती हैं, तो हम आपको डिटेल में बताते हैं.
समरीन जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं और उनका जन्म 7 सितंबर 1999 में हुआ था. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से की हुई है. साल 2018 में उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गई थीं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना साम्राज्य तैयार किया और मॉडलिंग भी की. और कई म्यूजिक वीडियो में काम भी किया. इतना ही नहीं, समरनी ने कई वेब सीरीज और फिल्मों में भी काम किया है.
समरीन और अर्शदीप दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, लेकिन कमाई के जरिए अलग-अलग हैं. समरीन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर खूब वायरल होती हैं. पर शेयर करती रहती हैं, जिसपर खूब व्यूज और लाइक आते हैं. अर्शदीप आईपीएल, एड प्रमोशन से कमाई करते हैं, इसके अलावा बीसीसीआई से उन्हें अलग सैलेरी मिलती है.
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अब सवाल है कि इन दोनों में कौन ज्यादा अमीर है. बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की नेटवर्थ 45 करोड़ रुपये है. आईपीएल में पंजाब किंग्स ने उन्हें 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. वहीं बीसीसीआई उन्हें 1 करोड़ रुपये सैलरी देती है. इसके अलावा मैच फीस भी उन्हें मिलती है. वहीं, बात करें, अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर की तो रिपोर्ट्स के अनुसार, वो एक प्रोजेक्ट के 5 से 10 लाख रुपये लेती हैं. वहीं उनकी नेट वर्थ 15 करोड़ रुपये है.